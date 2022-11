Bruno Barticciotto fue una de las grandes revelaciones del Campeonato Nacional 2022. El actual jugador de Palestino disputó 13 compromisos con los árabes, donde convirtió 7 goles y dio una asistencia, lo que le valió para estar en el radar de varios clubes del fútbol chileno.

El futbolista de 21 años conversó con ADN Deportes acerca de la opción de volver a Universidad Católica o dar el salto y vestir la camiseta de Colo Colo, club que lo tiene en carpeta para afrontar la próxima temporada.

Foto: Agencia Uno

“Yo vuelvo a entrenar el 12 de diciembre a Palestino y no sé nada más. Sí que he tenido algunos sondeos, pero nada concreto, todavía no me han comunicado nada a mí directamente”, indicó el hijo de Marcelo Barticciotto, campeón de Copa Libertadores con el Cacique.

"Uno igual se tiene que adaptar, tiene que ir paso a paso. Las expectativas en un club grande te las exigen de inmediato, pero depende de uno, de lo fuerte que es mentalmente y de lo que haga. Estoy preparado para lo que toque, dar cualquier paso y tener gran buen año el 2023″, agregó sobre la opción de vestir la camiseta alba.

Por último, el juvenil tuvo palabras para su paso por el cuadro de la Franja Cruzada. “Siempre es lindo jugar en equipos grandes. Quizás tuve un paso de transición, al club justo no le fue muy bien, pero a todos les gustaría obtener un buen paso por un equipo grande”, cerró.

Recordar que el "Tino Tino" hizo efectiva la opción de compra y adquirió el 50 por ciento de su pase a la UC, por lo que el club que lo quiera tener en su plantel deberá conversar con los árabes.