Legendario comunicador no se mve mayormente conforme por cómo se han reforzado los equipos nacionales.

Todos los años en época de mercado, aparecen los comentarios en relación a cómo se han reforzado clubes como Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, entre otros. La idea siempre es tener la palabra de especialistas que siempre algo tienen que decir.

Bolavip se comunicó con el comentarista deportivo, Juan Carlos Villalta, quien detalladamente entregó sus argumentos sobre las últimas incorporaciones que han realizado los dos clubes más importantes del país. Aquí sus visionea.

Leandro Benegas

"De Benegas siempre se pensó por sus características de delantero de área, atractivo e interesante y hombre gol, pero nunca pudo realzar esas condiciones pese a lo indiscutido. Además, tampoco tuvo un buen pasar en el extranjero. Uno podría pensar que Colo Colo en su renovación pudo mirar a otro lado, pero no a Benegas", enfatizó categóricamente el Caco.

Leandro Benegas jugará en Colo Colo (Agencia Uno)

Carlos Palacios

"El caso de Palacios obedece que mostró bastante en Unión por sus características. Pero lamentablemente su paso por el extranjero tampoco fue el mejor y es por eso que vuelve por adelantado. Pero es joven y es un buen jugador. Aunque no me parece que en estos momentos sea un jugador indiscutido", comentó sobre el ex Vasco Da Gama.

La fuga de Lucero

"De jugadores de fútbol siempre espero una cagada. Todos lo han tenido, todos lo hacen y está en el adn del jugador. Por mucho mucho de la buena campaña y hayan logrado un buen contrato, siempre aparece un mercado más potente que el chileno y se olvidan de los compromisos. No me sorprende porque lo he visto en muchos jugadores que juraron amor eterno a los clubes y se fueron", comentó Villalta.

Villalta le da con todo a Lucero (Agencia Uno)

Toselli a la U

"No creo que sea un mal jugador, es un correcto jugador, pero estamos hablando de renovación de futbolistas y creo que Toselli tampoco fue un gran jugador si ni siquiera fue seleccionado nacional indiscutido. Unas buenas campañas en Católica y un correcto actuar en otros clubes le dieron cierta figuración. Veo que las contrataciones del equipos chilenos no son ninguna apuesta y responde a una dificultad del momento", argumentó el comunicador.

Mientras tanto, los equipos nacionales continuarán durante esta semana que arranca con algunos compromisos amistosos de verano preparando así, el inicio del campeonato nacional programado para dos semas más.