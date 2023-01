El ex jugador de la Universidad de Chile, Camilo Moya habló en Radio Futuro sobre lo que fue su salida de los 'Azules', en la que confesó que aquella decisión fue la mejor que ha tomado

Dentro de lo que ha sido las últimas malas campañas de la Universidad de Chile en el Campeonato Nacional, varios son los jugadores que han dejado el club para decidir cambiar de aires ante el exigente y pesado ambiente que se ha ido viviendo en la interna del ‘Romántico Viajero’.

Uno de esos jugadores es el volante nacional, Camilo Moya, quien hoy milita en O’Higgins y en la previa al duelo ante Colo Colo por el torneo dialogó con Radio Futuro, en donde dio a conocer cómo se gestó su salida de la U el año recién pasado.

“Yo en un primer momento cuando empezó el año, lo había hablado con mi representante de poder salir, de poder tener nuevos aires, porque sentía que lo necesitaba”, partió señalando Moya.

Profundizando en aquello, el jugador que se formó en los ‘Azules’ no dudo en señalar que la decisión de poder partir de la Universidad de Chile fue una de las mejores decisiones que ha tomado, ya que en su paso por O’Higgins ha ido recuperando su confianza futbolística.

Moya hoy figura en O'Higgins de Rancagua | Foto: Agencia Uno

“Fue la mejor decisión que tomé, venir a O’Higgins, de poder volver agarrar confianza y también la confianza que me dio en ese entonces el cuerpo técnico y la dirigencia. Fue la mejor decisión poder tomar nuevos aires, acá me siento con mucha más confianza por lo me han dado acá”, declaró.

El jugador no ha quedado ajeno a las malas campañas que ha vivido el club, en donde tanto formando parte del equipo como estando fuera del club, como lo fue en la última campaña, ha sufrido en demasía lo que vive la U con el sufrimiento de mantener la categoría.

“Uno lo mira como hincha, los resultados de un equipo como la U siempre te piden estar arriba y no conseguir los resultados también es frustrante”, recalcó en Radio Futuro.

Finalmente, Moya fue autocrítico de igual forma a lo que fue su última etapa dentro de la Universidad de Chile, en la que declaró que hubo ciertas cosas que debió mejorar para poder tener un rendimiento óptimo, aunque de igual manera recalca que su salida fue una gran decisión.

“Yo también hago un mea culpa, en un momento debería haber trabajado más físicamente, debí haber trabajado en cosas más específicas. Lo otro también va en la confianza, cuando te la dan o te la van quitando. Por eso después tomé la decisión de salir y siento que me está dando resultado”, cerró.