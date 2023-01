El ahora ex jugador de la UC, Felipe Gutiérrez, suena con fuerza para llegar a Universidad de Chile y un histórico ex jugador de los cruzados lamentó la partida de un jugador, según él, de alto nivel.

Felipe Gutiérrez y Universidad Católica anunciaron a principio de semana que ambos llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato del volante cruzado, quien no tenía cabida en el plantel de Ariel Holan para la temporada 2023.

Ahora, Gutiérrez suena con fuerza para llegar al archirrival de los cruzados, Universidad de Chile, y Mauricio Pellegrino le habría dado el visto bueno por lo que la dirigencia azul y el jugador ya están en tratativas para sellar su arribo al CDA.

Gino Valentini, histórico ex jugador de la UC, no ve con malos ojos que el Pipe parta al cuadro azul, pero lamenta en demasía que no haya podido tener un espacio para un plantel que, si bien tiene variantes, no le sobra nada.

“El fútbol es un deporte profesional y, si en la Católica no tiene cabida y la U está detrás de él, no veo inconveniente, no me parece mal. Eso sí, me parece que Universidad Católica pierde un gran jugador”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Valentini acota que esto no es nuevo en la UC: “La Católica ha ido perdiendo jugadores y de la UC no todos se han ido bien. En mi época el Arica tuvo problemas, Aravena también, Miguel Neira… es así, habrá que aceptarlo como es”.

“Gutiérrez no había andado muy bien, pero es recuperable. Es joven y ahora la Católica contrata jugadores mayores de 35. Entonces, ¿por qué si es formado en la UC y le dio alegrías no puede volver al club? Tendrá que responderlo la dirigencia y el DT de turno”, dijo en el cierre.