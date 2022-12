Matías Zaldivia está a nada más que detalles de firmar por Universidad de Chile después de haber quedado libre tras no alcanzar un acuerdo con la dirigencia de Blanco y Negro y, de esa manera, se despidió de Colo Colo tras 7 años.

Si bien no sería la primera vez que ocurra, no es tan común que un jugador pase directamente desde Colo Colo a Universidad de Chile o viceversa, por lo que este traspaso remeció el Mercado de Pases chileno.

Zaldivia pasaría de Colo Colo a Universidad de Chile sin escalas. | Foto: Agencia UNO

“Yo no tengo una opinión tan formada con ese tema. Sí he tenido compañeros que han venido de olo Colo y otros que han pasado de la U a Colo Colo, y entiendo que no es para nada fácil”, dijo el ex Universidad de Chile, Gustavo Lorenzetti en conversación con el diario AS al ser consultado por la transferencia.

El ‘duende’ explica y argumenta el porqué de sus palabras: “Primero, porque uno al pasar para el otro lado pierde el cariño que se había ganado de esa gente y después, en el otro lado, cuesta el doble o el triple en encajar”.

“Es una decisión complicada la del jugador, riesgosa, pero él (Zaldivia) es un gran futbolista y donde llegue seguramente será un aporte”, complemento el campeón de la Copa Sudamericana 2011.