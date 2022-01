En el día de ayer, se dio a conocer que Carlos Carmona dejaría la actividad profesional tras una larga carrera de 17 años en el fútbol profesional que inició y terminó en el club que lo formó y de sus amores: Coquimbo Unido.

En el día de hoy, Carmona se tomó las Redes Sociales para explicar por qué dejaría el fútbol cuando aún se le veía a tono física y futbolísticamente, aludiendo a una rebelde lesión que le impidió seguir compitiendo en la primera línea de la actividad.

“Hoy pongo punto final a mi carrera como futbolista profesional. La lesión a mi cadera no me permite seguir compitiendo como me gustaría. Me queda solo agradecer a mi familia, en especial a mi mamá, papá, mi mujer, hijos, hermanas y amigos por el apoyo incondicional”.

En esa misma línea, no quiso dejar afuera a la gente con la que compartió profesionalmente: “También a todos mis compañeros, entrenadores y clubes que estuve a lo largo de mi carrera. Me despido de la mejor forma donde quería terminar y de la mejor manera que podía terminar”.

En el cierre de su carrera, Carlos Carmona se fue de Colo Colo dejándolo en Primera División y volvió a Coquimbo para jugar en el club del cual él siempre declaró ser hincha acérrimo. En su último paso por el puerto, se dio maña para dejar al equipo en primera para la temporada 2022.

De esta manera, Carlos Carmona le pone punto final a una carrera llena de éxitos que arrancó en Coquimbo y después tuvo pasos por O’Higgins, Reggina y Atalanta de Italia, Atlanta United y Colo Colo. Como si fuera poco, disputó los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 con la Selección Chilena, además de la Copa América de 2011.