El defensor argentino nacionalizado chileno Matías Zaldivia ya comienza a olvidar su recordado paso por Colo Colo y ahora se enfoca en hacer olvidar las pifias de los hinchas de Universidad de Chile, las cuales se hicieron sentir en la pretemporada azul en la Región de Coquimbo.

Si bien el nacido en San Isidro, Argentina, tuvo un correcto encuentro ante Rosario Central que le valió ser la gran figura del amistoso disputado en la Cuarta Región, los hinchas colocolinos le siguen sacando en cara el haber borrado en Instagram las fotografías en las que este aparece con la camiseta alba y levantando los distintos títulos que obtuvo con el cuadro de Macul, todo tras haber fichado por la U.

Una de las tantas fotos que tenía Zaldivia en su cuenta de Instagram | Foto: @matizaldivia

Y uno que alzó la voz por el traspaso de Zaldivia al Romántico Viajero fue Carlos Humberto Caszely, ídolo del Cacique, quien en conversación con La Tercera habló sobre este tema.

"Me da lo mismo que se haya ido Zaldivia. No es primera vez que pasa. Leonel Sánchez jugó en Colo Colo y es el máximo ídolo de Universidad de Chile. Lo único que le critico es que desconozca los cinco años que estuvo en Colo Colo, al borrar todas las imágenes de su cuenta en Instagram. El debería enfocarse en jugar bien en la U, no en esas cosas. Pero que se haya ido me da lo mismo. Lo otro sí me produce bronca. Uno no puede borrar su pasado. Cuando uno ha vivido en población, no puede renegar de eso. Esto es lo mismo. Es parte de la historia", apuntó el Rey del Metro Cuadrado.

En la misma línea, el "Chino" remarcó la importancia de Zaldivia en el conjunto Popular remarcando que "tiene como cinco campeonatos. Algo ganó, pero en 10 años más nadie se va a acordar de él".

Recordar que Zaldivia vivió una importante fuga de seguidores en sus redes sociales por haber fichado en el archirrival del Cacique, algo que llamó la atención de los diversos medios de comunicación.