Chile está midiéndose con Perú por el Grupo Mundial I de Copa Davis en Lima, donde Alejandro Tabilo ya entregó el primer punto tras vencer a Nicolás Álvarez.

Sin embargo, hay un acompañante de lujo para la comitiva chilena en la capital peruana y que es Carlos Caszely. El ídolo de Colo Colo y ex seleccionado chileno, se encuentra acompañando al equipo de Nicolás Massú.

En diálogo con TVN, el 'Chino' contó cómo se gestionó su presencia en el país vecino. El ex delantero reveló que tuvo un díalogo con 'Vampiro' y también se atrevió a hablar sobre los partidos de los chilenos en esta jornada de viernes.

"He disfrutado mucho. Hace un tiempo atrás, después de la desgracia enorme que tuve, me encontré con el Nico Massu y me dijo '¿por qué no vas a la Copa Davis? Después Julio Videla hizo la extensión para poder asistir. Yo creo que mi compañera de vida estaría feliz de ver tenis y ver el triunfo de Alejandro (Tabilo) que fue muy bueno, era esperable indudablemente, por algo es el número uno", explicó el ex futbolista.

"Ahora estoy un poquito más nervioso, porque Varillas creo que ha jugado muy bien en este tipo de cancha, pero hay que tenerle fe a Jarry que puede hacer un buen partido. Ojalá hoy quedarnos con los dos puntos para dormir más tranquilos", agregó,

El ex delantero está en Lima acompañando al equipo chileno de Copa Davis | Foto: Agencia UNO

En cuanto a las sensaciones tras las muestras de cariño de la gente en Perú, el ex atacante se mostró emocionado y recordó a su fallecida esposa, María de los Ángeles Guerra, quien fue tenista. Además, tuvo palabras para Hans Gildemeister que estaba en la transmisión del canal nacional.

"Es impresionante el cariño de la gente, porque cuando empezaron a cantar mi nombre hasta el capitán de Perú se acercó para saludarme, dándome un abrazo y agradecerme de que estuviera acá. La verdad que para uno es un poco extraño, que un futbolista esté mirando el deporte, pero siempre he sido un hombre aficionado al tenis, por las razones que todo el mundo sabe, María de los Ángeles era una gran tenista", manifestó el ex goleador.

"Con Hans (Gildemeister) nos conocemos hace mucho tiempo. Me acuerdo una de las tantas veces que lo iba a ver jugar al Estadio Nacional cuando me regala su pantalón y polera tipo Vélez Sarsfield. Tengo una gran admiración también por Hans como el gran deportista que fue. Siempre he estado muy ligado al deporte, al fútbol y al tenis en especial", añadió.

En cuanto a la relación que ha tenido Massu durante estos, Caszely afirmó que han hablado del tenis y de las necesidades que tiene este deporte en este tipo de instancias.

"Con el Nico (Massú) he hablado. No me gusta perturbar a los jugadores que entraban hoy a la cancha, pero con él hemos hablado bastante, dialogar un poco, a conversar del deporte. Más allá de lo que puedes desear en el tenis, es ver la mentalidad que debe tener el jugador en este tipo de partidos", reconoció Caszely.

El Chino se mostró emocionado por la invitación | Foto: Agencia UNO

Por otro lado, fue consultado por el difícil momento que ha tenido que atravesar luego de que se esposa no está con él. El 'rey del metro cuadrado' se mostró bastante conmovido, pero aclaró que solo quiere disfrutar después de tanto dolor.

"Déjenme disfrutar este momento, nada más. Hace mucho tiempo que no disfrutaba de un partido tan importante, de una Copa Davis tan importante. Quiero disfrutar, no quiero sufrir", explicó.

En cuanto a las Fiestas Patrias que se celebran en Chile, el ex jugador albo sostuvo que lamenta no estar en nuestro país para esta fecha. Aunque hizo un importante llamado a nuestros compatriotas.

"De lo único que me arrepiento. Me gusta mucho la cueca, soy muy nacionalista para ese aspecto. Admiro mi bandera, creo que eso no se va a olvidar. Celebren como deben en Chile, pero no tomen tanto, porque producen algunos golpes y choques que no es conveniente. Ojalá disfruten con tranquilidad, pero disfruten mucho", cerró.