Nicolás Jarry cayó ante Ignacio Buse (428 del ranking ATP) en el segundo punto de la serie entre Chile y Perú por las Qualifiers de la Copa Davis. El chileno perdió por parciales de 2-6, 6-2 y 6-3.

El joven de 19 años sorprendió desde el primer juego del compromiso, capturando un break tempranero que dio luces del trámite difícil que se venía. No obstante, aquello no sería lo único, puesto que el oriundo de Lima no se achicó ante la instancia y volvió a romper para luego, con su servicio, timbrar un 6-2.

Jarry comenzó a levantar el nivel en el segundo set para devolver gentilezas con un 6-2. La primera raqueta del tenis chileno quebró en el cuarto y octavo game para igualar el compromiso.

Pese al esfuerzo, el número 20 del mundo no tuvo una buena jornada con su servicio. Buse muy suelto en su tenis, consiguió quebrar en el quinto game para empezar a encaminar el triunfo más importante de su carrera.

Ignacio Buse da el batacazo ante Nicolás Jarry en la Copa Davis (Foto: Photosport)

Reflejo de lo bajo que estuvo Nico fue que terminó cediendo el partido con una doble falta, cayendo por 6-3 en el tercer parcial. De esta manera, la serie queda 1-1 y todo se definirá este domingo.

¿Quiénes jugarán el tercer punto entre Chile y Perú por la Copa Davis?

Tomás Barrios y Alejandro Tabilo jugarán el tercer punto de la serie ante Conner Huertas del Pino y Arklon Huertas del Pino este domingo 4 de febrero a las 18:00 en el Court Anita Lizana del Estadio Nacional.