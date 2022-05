Universidad de Chile cosechó una nueva derrota en el Campeonato Nacional 2022 en la tarde de ayer, en donde el conjunto dirigido por Sebastián Miranda hizo agua en la ciudad jardín y terminó cayendo por 2-1 ante Everton de Viña del Mar.

La derrota caló hondo en las huestes azules, en donde esperaban repetir los abrazos que lograron ante Deportes La Serena para salir de la incómoda posición en la tabla de posiciones. La caída frente a los ruleteros deja a la U, nuevamente, a cuatro puntos de la zona de descenso directo y si Audax gana en su compromiso dejaría a la U en el puesto 12 de 16.

César Vacchia, histórico ex técnico de Universidad de Chile, analizó en exclusiva con Bolavip los problemas que tuvieron los azules para hacer pie en Viña del Mar, diciendo que “Fue un equipo muy largo. Intuía que no estábamos bien, no estaban las líneas juntas y había mucho espacio entre el medio y los delanteros y los defensores. La cantidad de espacio que tuvo Everton fue tremenda, eso fue lo que lo llevó a perder el partido”, dijo en primera instancia.

La U hizo agua en Viña del Mar y cayó ante Everton. | Foto: Agencia UNO

El laureado ex técnico aseguró que, por actitud, la U no se queda abajo: “A este equipo no se le puede reprochar la actitud y la capacidad de luchar, pero esto es fútbol y no basta con correr. Eso es lo rescatable, el equipo trató, pero no tiene las armas para hacer daño”.

Un nombre que ha sonado con mucha fuerza para tomar la U es el del uruguayo Diego López y, ante el interés, Vacchia fue enfático: “Lo que pasa es que ese tipo de decisiones con el tiempo puede decir si fue buena o no, la verdad es que es todo tan relativo esto del entrenador y en una situación como esta que viene a un equipo que está confundido, donde todavía no hay posibilidades de traer refuerzos, no sé si sea bueno traer ahora un entrenador”.

Vacchia le prestó el ropero entero a Sebastián Miranda, diciendo que “Yo pensaría en el 2023 y seguir con Sebastián, buscaría reforzar el equipo para partir bien el año que viene y si Sebastián anda bien, mantenerlo, pero principalmente potenciar al equipo”, cerró.