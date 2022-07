La Universidad de Chile sigue siendo expedición por el presente Mercado de pases y en los últimos días ha sumado una nueva prioridad para reforzar su plantilla, tratándose en el puesto de arquero ante la partida oficializada de Hernán Galindez del club.

Ante este tema, un histórico ex entrenador de los Azules como lo es César Vaccia diálogo en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a la posibilidad de que un nuevo portero se integre a la plantilla que lidera hoy Diego López, en donde parte señalando que debe ser alguien de nivel para poder competir con él hoy titular Cristóbal Campos.

“La idea de todo entrenador es que existan dos jugadores por puesto, esa es la idea, pero dos jugadores de condiciones muy similares, de tal manera que haya una competencia sana, pero una competencia. Entonces si el mensaje es traer un jugador de primera B o segunda división profesional es solamente en caso de una ocasión muy especial pueda jugar, pero que en el puesto el dueño absoluto es Cristóbal Campos y no tiene ninguna competencia, eso no es bueno para Cristóbal (Campos)”, partió señalando Vaccia.

Ante las opciones que se han barajado en la Universidad de Chile para llegar a pelear un puesto en el arco, el DT campeón con la U dejó en claro quién sería un gran refuerzo para los Azules en dicha zona y que pelearía palmo a palmo la titularidad con Campos.

Mauricio Viana es una de las opciones para la U | Foto: Archivo

“Si me preguntan a mí, (Mauricio) Viana me parece un jugador que está a la altura de cualquier arquero de primera división. La experiencia que tiene, la Selección y todo lo demás. Si me das a elegir a mí, yo traigo a Viana, porque jugó muchos años en Santiago Wanderers, jugó en la sub 20, es un jugador que perfectamente le puede pelear el puesto a Cristóbal (Campos)”, explicó a Bolavip.

Finalmente, Vaccia tuvo palabras para lo que ha sido el rendimiento de la U en estos primeros partidos del semestre, en donde se muestra preocupado por lo que refleja el equipo dentro de la cancha y señala que gracias a la suerte, la ineficacia de los rivales y el gran nivel de Cristóbal Campos, la U ha podido tener resultados ‘positivos’.

“Con esa forma de jugar y con esos jugadores y como está conformado, para nadie es un misterio, ni para los hinchas de la U ni para Diego López, de que son partidos que hemos ganado porque Dios es grande, porque los otros se equivocaron o porque Cristóbal estuvo a la altura, pero no por méritos de que ganamos, fuimos sólidos y que atacamos bien, lejos estamos de eso. Con todo que amo a la U yo no puedo decir cosas para la galería, estamos lejos de lo que realmente queremos de nuestro equipo”, cerró.