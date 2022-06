El entrenador bicampeón con Universidad de Chile en 1999-2000, César Vaccia, no quedó conforme con la victoria azul ante General Velásquez y afirmó que lo único bueno fue ganar.

Universidad de Chile le ganó 2-1 a General Velásquez en el debut de los azules en la Copa Chile, partido que también da por iniciado el proceso de Diego López en la banca de la U y que más allá de los goles de Junior Fernandes, dejó muchas dudas.

Así lo cree que entrenador bicampeón con los universitarios, César Vaccia, el que en conversación con Bolavip da cuenta de lo decepcionado que quedó con el partido y tiró una frase para el bronce respecto al primer partido de su colega uruguayo.

"Lo rescatable es que ganó, lo único destacable a mi juicio, con mirada crítica. No vi nada diferente y sobre López, como decía mi abuelo 'el mismo cura con diferente sotana", Aseguró.

Sobre las críticas al bloque defensivo, Vaccia le presta ropa a los cuatro del fondo. "Lo que pasa es que no es problema sólo de la defensa, es un problema de todo el equipo, porque cuando tu defiendes no sólo lo haces con los cuatro del fondo, para que lleguen con la facilidad que llegan los rivales es porque el trabajo defensivo no está bien trabajado", aclara.

César Vaccia muy disconforme con el debut de Diego López en Universidad de Chile (Archivo)

Y encuentra un ejemplo para lo mal que se ven retrocediendo. "Se explica porque Aránguiz en un 4-4-2 no viene a la parte defensiva, generaba muchos espacios y con Poblete no se vieron bien", opina.

Para el final, César Vaccia le da su bendicón a Bastián Tapia luego de portar la jineta de capitán ante General Velásquez. "Bastián tiene mucho futuro y si llega Domínguez podría crecer mucho más, se necesita un un jugador de jerarquía", cerró.