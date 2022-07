Universidad de Chile cayó ante Ñublense este domingo en Valparaíso, un resultado que significó el término del invicto de Diego López al mando del equipo y dejando algo más alejada a la U de cupos por torneos internacionales.

César Vaccia conversó en exclusiva con Bolavip Chile y en primera instancia analizó el juego del elenco azul, donde cree que durante el primer tiempo hubo un pequeño cambio con respecto a duelo anteriores, pero que en el complemento la situación cambió totalmente.

"El primer tiempo dentro de todo fue más parejo en términos de ocasiones de gol, por lo menos la U llegó un poquito más a diferencia de otros partidos que no llegaba nunca, pero en el segundo tiempo otra vez no se llegó nunca al arco", expresó el ex DT de la U.

"La verdad que veo lo mismo, no veo un avance. No veo que el equipo a través de una elaboración, de una posesión de balón se cree situaciones clarísimas de gol, que se vea un equipo seguro o sólido que en cualquier momento hará un gol. Muchas fallas en la salida", agregó.

El técnico uruguayo perdió su invicto al mando de la U | Foto: Agencia UNO

Finalmente, le pegó con todo a Diego López por su labor en el equipo durante este mes que ya lleva trabajando. Vaccia cree que en la U no se ve una mejora y que el aporte del uruguayo ha sido nulo hasta el momento.

"La verdad que no veo nada, yo quiero mucho a la U, pero desde la mirada de un entrenador y que algo sabe, la verdad que no sé cómo gastan tanta plata en entrenadores de afuera y al final no hacen ningún aporte en absoluto. Ya lleva un mes y la verdad que no se ve ningún avance, absolutamente nada. Realmente es lamentable porque la U no avanza", cerró.