El ex entrenador de la Universidad de Chile César Vaccia dialogó en exclusiva con Bolavip Chile, en donde señaló que la U debe ayudar a Yonathan Andía tras su situación en esta semana

La Universidad de Chile no ha vivido una semana muy tranquila, en donde tras la derrota ante Ñublense, los Azules han tenido que lidiar con la complicación de no encontrar un estadio para el duelo ante Colo Colo y además del reciente incidente en el cual se vio involucrado el defensor Yonathan Andía.

Ante dicha situación, un histórico de los Azules como lo es Cesar Vaccia dialogó en exclusiva con Bolavip Chile dando las impresiones de este sensible caso que viven hoy los dirigidos por Diego López con el jugador, en donde el ex entrenador fue claro en señalar de que es una situación muy complicada para poder tomar decisiones.

“Creo que lo primero es la justicia, no sé cómo realmente va actuar la justicia, que es donde realmente él debe dar explicaciones y lo segundo es la justicia deportiva o social, hay depende mucho del entrenador de turno, yo en algún momento pase por esa situación y es muy complicado tomar la decisión correcta. Yonathan es un tipo joven, que se pudo haber equivocado y a lo mejor le va servir de escarmiento”, inició expresando Vaccia.

A pesar de este gran error que cometió el ex jugador de Unión La Calera, el otrora entrenador de los Azules fue enfático con que el club debe apoyar al ‘Cachorro’, ya que el hecho en el cual se vio involucrado es algo que deben erradicar de raíz debido a que en la U hoy en día repercute todo más fuerte.

Yonathan Andía está en la mira en la U | Foto: Agencia Uno

“Hay que ayudarlo, a lo mejor el chico puede tener problemas, que desconozco, pero si alguien que es un tipo joven, que juega en la U, en el mal momento que tiene la U y tiene esa conducta, hay que erradicarlo. Con un Psicólogo, pero no es normal de algo así con todos los problemas que tiene la U, hay que verlo de cómo sacarlo de ahí”, apuntó a Bolavip.

Finalmente, Vaccia manifiesta de que Andía debe tener otra oportunidad en la U a pesar de esta situación y que la sanción aplicada por parte del club en la que no será opción para el partido ante O’Higgins es correcta y no sabe si será adecuado darle más fechas o no al jugador.

“Yo creo en el ser humano, creo en que la gente necesita oportunidades. Obviamente puede caer alguna sanción de parte del entrenador y del club. No soy quien para criticar si merece uno o cinco o diez partidos, eso lo ve el entrenador”, cerró.