El ex entrenador de la Universidad de Chile César Vaccia dialogó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a lo que le dejó el partido de los Azules ante General Velásquez por Copa Chile

César Vaccia se indigna por el nivel de la U y revela que no terminó de ver el partido ante General Velásquez: "Yo ya no estoy para estas alturas para pasar rabias"

Universidad de Chile sufrió en esta jornada para poder avanzar a los octavos de final de la Copa Chile, en donde General Velásquez le puso una tarea muy complicada y los dirigidos por Diego López terminaron pidiendo la hora para sellar su clasificación.

Ante está nueva presentación del Romántico Viajero,un histórico ex entrenador del conjunto Laico como César Vaccia dialogó en exclusiva con Bolavip Chile y tuvo palabras para lo que fue el cometido de la U ante el conjunto de la tercera división.

“Lo que pasa es que uno se puede acostumbrar, porque después es una cultura. Yo creo que lo mejor es ganar, sufrir, pero ganar. Empatar no me parece a mí, uno puede sufrir para ganar, pero no para empatar”, partió señalando Vaccia.

El entrenador que fuera campeón con la U fue bien duro e indicó que se tostó por completo con lo que mostró el equipo universitario, en donde recalcó que la visita perdonó al igual que en la ida con tantas chances erradas.

La U eliminó con lo justo a General Velásquez | Foto: Agencia Uno

“Yo empecé a ver el partido y cuando vi yo la cantidad de veces que ese Padilla se perdió goles y el otro por acá se perdió goles, cuando Cristóbal Campos la sacó, yo dije ah ya, tostado”, exclamó en exclusiva a Bolavip.

Finalmente, Vaccia confesó que no terminó de ver el partido por el pobre desempeño que mostraba la U y se fue a compartir con su hijo para no seguir pasando rabias.

“La verdad que vine donde mi hijo, de hecho, estoy con él acá y dije ‘no, no, no’, yo ya no estoy para estas alturas para pasar rabias, así que bueno, a mejorar nomás, no queda otra”, cerró.