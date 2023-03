El ex entrenador de Colo Colo no quedó ajeno a los dichos que el representante de jugadores tuvo sobre la vez en que el Borghi dirigía a Boca Juniors y quiso llevar a Gonzalo Fierro al club xeneize desde Flamengo.

Claudio Borghi le cae con todo al representante Alan Silberman: “Si no tienes capacidad para mantener a tus jugadores, no me metas a mí en el lío”

Este jueves se desató un bomba por parte de Alan Silberman. El representante acusó a Fernando Felicevich de quitarle el traspaso de Gabriel Suazo al Toulouse y además metió en el entuerto a Claudio Borghi, quien quiso llevar a Gonzalo Fierro a Boca Juniors desde Flamengo y que el ex jugador albo era representado por 'FF'.

“El tipo está metido en un montón de cosas y ninguna es transparente. Todo es a través de palos blancos. En mi caso lo ha hecho con Arturo Vidal, con Gabriel Suazo, lo trató de hacer un montón de veces con Gonzalo Jara. Y a Gonzalo Fierro se lo quiso llevar a Boca Juniors cuando no estaba jugando en Flamengo”, acusó Silberman a RedGol

“Se lo llevó a Fierro cuando yo le dije que se fuera, porque representaba al entrenador que había llegado a Boca y no resultó por un examen médico, pero igualmente actuó en una forma de bajo fondo”, agregó.

No obstante, 'Bichi' Borghi no se quedó callado y paró en seco a Silberman. El ex técnico de Colo Colo aclaró la situación de Fierro a Boca Juniors y dejó en claro que él no era no parte del corral de Felicevich cuando dirigió a los xeneizes.

"A Alan Silberman lo conozco hace muchísimos años. Yo creo que en los equipos donde estuve, como yo no tengo relaciones con empresarios, tuve jugadores de Alan. Incluso (Gonzalo) Fierro era de Alan. A mí lo que me preocupa es la incapacidad de ellos de mantener jugadores, que se le van con otros empresarios, que nos meten a nosotros", comenzó explicando Borghi en Todos Somos Técnicos.

"Alan, yo nunca tuve empresario. Jamás, ni como jugador ni como entrenador. Sí tuve gente que me vio contratos, que yo estaba incapacitado para manejar todos los puntos que habían, las multas, las cláusulas de salidas. Entonces normalmente contratas a alguien que vea el contrato", agregó.

El ex representante Suazo y Fierro acusó a Felicevich | Foto: Agencia UNO

El ex técnico de La Roja, continuó complementando. "Como jugador nunca lo tuve. Sabes que era tan importante, y acá voy a poner jineta, que siempre me venían a buscar, nunca me ofrecieron. Como entrenador, en Audax me llevó un empresario, Mario Marchetti, hincha de Audax y amigo mío de toda la vida, no necesité empresario. Colo Colo me vino a buscar, el presidente no necesitó empresario. Estuve en la Selección Chilena, no me llevó ningún empresario. Argentinos Juniors no tuve empresario".

"Sí me ofreció un empresario a Liga, que yo no conocía Liga, entonces me ofrecieron la posibilidad de trabajar. Entonces me llama la atención que digas que yo llevé a Fierro (a Boca) porque era de Felicevich", añadió.

Borghi continuó aclarando el tema. "Yo llevé a Fierro porque lo conozco de muy jovencito y sabía que me podía cumplir las funciones en el equipo y que no tenía, que era un carrilero por derecha. Gonzalo estuvo conmigo, no pasó la parte médica, tenía un problema en su visión, por el desprendimiento de retina que tuvo y no pasó la revisión médica y volvió a Flamengo que era el dueño de su pase.

"Felicevich no es mi representante, es mi amigo. Es un querido amigo que hace mucho tiempo que no lo veo, como lo puede ser el 'guacho' Castro, quien también es representante y queridísimo amigo mío. Así que Alan, si no tienes capacidad para mantener a tus jugadores, no me metas a mí en el lío", justificó el comentarista.

"Llevo bastantes años en el fútbol y sí tuve incapacidad para jugar y dirigir, pero corrupción jamás. Entonces cuando estás diciendo que yo llevo un jugador porque es de Fernando (Felicevic) me estás acusando de corrupto y deberías tener cuidado, porque es una situación que no solamente habla mal de mí, sino que mal de ti. Si estoy en contra de los empresarios es justamente porque hacen cosas de este tipo. Creo que los empresarios del fútbol, en su gran mayoría, le hacen mal no solamente al medio, al futbolista, a los clubes y esta cofradía que tienen entre ustedes", manifestó.

El ex jugador estuvo a punto de llegar a Boca cuando era Borghi el entrenador | Foto: Agencia UNO

Por último, el campeón del mundo con Argentina en México 1986 expuso que. "Alan, lo lamento mucho, tú sabes que te respeto y te voy a seguir respetando. No voy a cambiar mi posición por lo que acabas de decir, pero te aconsejo que ante tu incapacidad de mantener jugadores, trabajes más y hables poco mal de la gente, como hablaste mal de mí. Así que Alan, un abrazo grande, hijo".

"Acuérdate que llevo muchos años y mira que estuve con gente complicada y jamás se me ha acusado de nada corrupto. Lo único que tengo en mi vida es mi nombre y el resto son pavadas. Alan, un abrazo grande y cuídate".