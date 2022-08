El comentarista no escatimó en elogios para el joven jugador de Universidad de Chile y asegura que es una de las grandes sorpresas en los últimos años en nuestro país. Además cree que le queda poco tiempo en Chile.

Universidad de Chile sin duda que tiene una figura que sobresale en el irregular presente que está viviendo y se trata de Darío Osorio, quien este lunes anotó un golazo contra Cobresal dándole la victoria y la clasificación a los cuartos de final de Copa Chile.

Claudio Borghi se refirió en Todos Somos Técnicos al desempeño que está teniendo el equipo de Diego López. El Bichi aseguró que el uruguayo ha tenido muchos problemas para conformar el once titular en los partidos, pero que las individuales como Osorio lo ayudan a sobrellevar aquello.

"Creo que López todavía no encuentra una forma de juego que se pueda mantener en el tiempo. Si me dices cuál es su esquema, diría que no sé. Ha tenido muchos inconvenientes para formar el equipo, pero varía mucho de un partido a otro su forma de juego", dijo Borghi.

"Entonces no sé si no lo puede sostener o todavía lo está buscando, pero individualmente es un equipo que por lo menos le da algunas alegrías”, añadió el comentarista.

El joven futbolista de la U es una de las figuras del equipo de Diego López | Foto: Agencia UNO

En esa línea es que apuntó a la calidad de Osorio, donde el campeón del mundo en México 86 con Argentina sostuvo que es una de las grandes novedades en la actual temporada.

“Este pibe Osorio es una de las mejores sorpresas que veo en mucho tiempo, un chico que juega bien, rapidito, que tiene mucha calidad. Ayer hizo un cambio de frente con una posición extraordinaria, son muy poquitas cosas para decir que es un crack, pero hace ruido”, manifestó el ex futbolista.

Por último, el ex técnico de La Roja percibe que a Osorio le queda poco tiempo en nuestro país porque es un jugador con muchas condiciones.

“Creo y ojalá me equivoque, que no vamos a disfrutar mucho más a Osorio porque es un jugador que hay que recomendar o si alguien lo está viendo es para decirle que lo compre ya”, cerró.