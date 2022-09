El nivel mostrado en la Selección Chilena por Nayel Mehssatou en esa fecha FIFA no dejó contento a nadie. Primero jugando por la izquierda y en el segundo partido, por derecha y en ambos muy en deuda. Claudio Borghi no tiene problemas en señalar que de no continuar Mauricio Isla, uno de los candidatos a ocupar esa plaza es Yonathan Andía.

Tras el triste desempeño de la Selección Chilena en esta fecha FIFA. Derrota frente a Marruecos por dos tantos a cero y hoy un pobre empate frente a Qatar a dos goles, por lo que las críticas caen con todo al técnico argentino, Eduardo Berizzo.

Mantuvo a varios de la generación dorada y también probó a otros elementos, entre ellos a Nayel Mehssatou, quien ya sumó convocatoria hace tres meses en la gira por Asia.

El jugador no tuvo un buena actuación ni jugando por la izquierda el pasado viernes, ni mucho menos hoy por derecha - su carril predilecto - ante Qatar donde no generó mayor peligro y pareciera no estar a la altura de lo que requiere La Roja.

Ese fue el análisis del panel del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. En la ocasión, apelaron a la nostalgia del mejor momento de La Roja cuando con Isla por un lado y Beausejour con Mena por el otro, realmente eran una arma total de ataque. Claudio Borghi repasó esos mágicos instante de la selección. "Tenemos tan vigente la forma de jugar de Chile por muchos años con dos laterales que pasaban al ataque y que le imprimían velocidad y que buscaban los espacios. Tenían dos tipos de centro, uno medio intrascendente de cuartos, pero cuando ganaban línea de fondo metían ese pase de la muerte que es muy importante".

En esa evaluación, el comentarista dio a entender que Mehssatou está lejos de estar al nivel de sus antecesores. "y nos vamos a un jugador que no es parecido ni en un 15 ni en un 20% en la forma de juego, no digo que no pueda jugar, si no que nos vamos de un jugador que corría linealmente 70 metros a uno que corre 30 metros o 40 y después descarga hacia atrás", argumentó Borghi.

Pero, en la búsqueda de quién se quede con ese puesto, el ex campeón del Mundo no lo duda y quiere que retorne el actual lateral de Universidad Católica, pero en caso que no vuelva, tiene a sus candidatos, entre ellos, un actual jugador de Universidad de Chile.

Yonathan Andia solo ha jugado 14 minutos por La Roja (Prensa Selección Chilena)

"Si vamos a buscar urgencias inmediatas me parece que si no está Isla, que para mi debería estar, no se el motivo y tampoco se si es definitivo, pero si hoy no está, me parece que lo más parecido es (Óscar) Opazo y (Yonathan) Andia también podría estar en la selección", remató con la atención de un sorprendido panel.

ver también Peineta Garcés le presta el ropero completo a Eduardo Berizzo

Sus compañeros en TST agregaron el nombre de Guillermo Soto, actualmente en Huracán, a lo que Borghi señaló que "la verdad es que no lo veo tanto a Soto", cerró el Bichi.