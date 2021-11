Claudio Borghi, ex jugador y entrenador de Colo Colo, comentó en Deportes en Agricultura con respecto al momento de los albos y también al de Universidad Católica. A los dos elencos solo les queda un par de fechas para finalizar el Campeonato Nacional.

Sin embargo, ambos llegan luchando el título, en que poseen 62 unidades cada uno y si las cosas se mantienen en estas dos últimas jornadas, habrá un partido de definición. Por otra parte, también comentó cómo la situación que vivió el cuadro 'popular' con los contagios y que les costó cara la ventaja que tenían con respecto a los cruzados.

"Sí, fue complejo. Los dos partidos que tuvo Colo Colo con juveniles, está pesando y mucho. Fundamentalmente el partido con Audax, el otro ya muy lejano (Ñublense), pero el partido con Audax se le complicó un poco por la cantidad de contagios, pero hay que afrontar esta realidad con lo que tienes", comenzó diciendo el 'Bichi'.

Aunque tampoco le quitó mérito a lo que vienen realizando los precordilleranos durante la presente temporada, ya que a pesar de quedarse sin entrenador tras el despedido con Gustavo Poyet, con Cristián Paulucci supieron revertir la situación.

"Católica viene ganando todo últimamente. O sea, son equipos que están muy bien y los dos vienen con una buena levantada en lo último, porque lo de Católica con Poyet y post Poyet también influye", agregó.

Por último, fue consultado sobre si le seduce la opción de que todo se resuelva en partido único y también quién tiene un 'fixture más favorable' en estas dos últimas jornadas.

"Sí, me gustaría. Desde el morbo de lo que te decía antes, para los que estamos afuera es un partido único, pero ellos deben tener sus planes. Yo creo que tiene mejor calendario Católica que Colo Colo, me da esa impresión y con todo el respeto del mundo. Huachipato está peleando el descenso y yo creo que el calendario más difícil lo tiene Colo Colo, terminar con Antofagasta no es fácil. Pero bueno, son equipos que tienen que afrontar los problemas como vengan", cerró.