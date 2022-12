Se dio a conocer que son varios los equipos que estarían felices de recibir al volante de Universidad de Chile, sin embargo, los loínos aclaran que no están en esa lista.

Cobreloa descarta interés por Pablo Aránguiz: "Formalmente no hay nada de eso"

Con la llegada de Mauricio Pellegrino a Universidad de Chile el plantel universitario tendrá varios cambios, jugadores que llegan y otros que se tienen que ir.

Uno de los que estaría en vitrina es Pablo Aránguiz, el que se le vinculó a Ñublense, pero en las últimas horas habrían aparecido otros interesados como Unión Española y Cobreloa.

Bolavip conversó con Óscar Wirth, gerente deportivo del cuadro loíno el que descarta esta información. "Yo no he sabido de alguna conversación y si ha existido alguna comunicación debió ser muy informal, formalmente no hay nada de eso", afirmó.

Óscar Wirth desconoce acercamientos con Pablo Aránguiz

Agregando que "por el momento eso no ha existido, los empresarios son buenos para meter la púa por todas partes para ganar más, es así".

Lo único que te puedo decir es que de las cosas que haga yo, que son concretas, me puedo hacer cargo, de las otras no