No comparten para nada la postura del King cuando enciende el ventilador y ataca con todo, a quien se interpone en su camino.

En el último tiempo, Arturo Vidal ha dado que hablar con sus críticas, sobre todo al técnico Ricardo Gareca, quien no lo convoca a la selección chilena y hemos visto cómo el King dispara sin asco.

Conceptos que desde luego, no caen muy bien en el mundo del fútbol y uno de ellos fue el ex portero, Óscar Wirth, quien fue categórico y dijo que no le agradan para nada ese tipo de declaraciones.

“No me gusta. Además, que yo nunca he sido de esa manera de ser”, sostuvo Wirth en el espacio del relator Paulo Flores en Youtube, “El Almanaque de Florete”.

Agregó que “me gustan que las personas hablen en la cancha, ¿Fútbol? que las personas hablen en la cancha”, resaltó el mundialista chileno en el certamen de España 1982.

Finalmente, le consultaron si Vidal era un irrespetuoso y el ex deportista respondió, “yo creo que sí. Uno puede dar a entender una manera de pensar y no tiene por qué tratar de basurear a la gente”, cerró Wirth.

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

El siguiente partido de La Roja será contra Perú por la undécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Se jugará el viernes 15 de noviembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Nacional de Lima.