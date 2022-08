El periodista aseguró que el delantero de Universidad de Chile no tuvo un tan mal desempeño ante Cobresal por Copa Chile e incluso cree que va al sacrificio en su desempeño por la banda.

Coke Hevia le presta el ropero a Junior Fernandes tras el triunfo ante Cobresal: "No me pareció tan bajo, va al sacrificio también"

Universidad de Chile obtuvo un triunfo importantísimo ante Cobresal este lunes por los octavos de final de Copa Chile. Los azules se impusieron por 1-0 con solitaria anotación de Darío Osorio y que le permitió acceder a la ronda de los ocho mejores tras un global de 2-1.

Los azules volvieron al triunfo luego de siete compromisos y esta victoria llega en un momento crucial, ya que el próximo fin de semana se enfrentan ante Universidad Católica por una nueva versión del Clásico Universitario. Además, también se verán las caras en la Copa Chile durante el mes de septiembre.

Sin embargo, algunas críticas llegaron hacia un jugador y fueron para Junior Fernandes. El delantero se vio activo durante el primer tiempo y tuvo una chance clara de aumentar el marcador, pero poco a ooco fue perdiendo protagonismo.

Coke Hevia se refirió a lo que mostró el extremo de la U frente a los mineros y afirmó que su desempeño no fue del todo mal y que jugó bastante al sacrificio en la banda, posición en que la cree que ya no está jugar ahí.

"¿Sabes qué? Después escuché a otros comentaristas a mí no me pareció tan bajo. Creo que hizo un primer tiempo correcto, después se cayó, pero se inventó una solo que casi la clavó. Generó algunas faltas en la banda, ahora va al sacrificio también, Junior Fernandes no está para ser extremo", dijo el periodista en Pauta de Juego.

El delantero fue titular ante el cuadro minero | Foto: Agencia UNO

Finalmente, aseguró que en sus últimos años en Europa no terminó jugando en aquella zona del ataque.

"Terminó jugando en Europa no de extremo porque pasa el tiempo, no es por defenderlo, pero es lo que me pareció", cerró.