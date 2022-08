Con desubicado comentario, José Luis Villanueva le toca la oreja a Universidad de Chile durante acto del adios a San Carlos de Apoquindo

Un comentario que él mismo reconoció como "tocada de oreja" realizó el ex delantero de Universidad Católica José Luis Villanueva en acto del cierre de San Carlos de Apoquindo en relación a que existe equipos "que no tienen estadio". Hinchas de Universidad de Chile no se la dejaron pasar en las redes sociales.