En Universidad de Chile trabajan en resolver en estos días el nombre del futuro entrenador, mientras que por otra parte se busca resolver prontamente el tema de los refuerzos de cara a la próxima temporada.

A su vez, también se busca que el nuevo estratega resuelva la situación de muchos futbolistas que no tuvieron un buen año, pero que están con contrato vigente. Ese es el panorama azul que comienza su período de vacaciones por estos días.

Receso que se extenderá hasta el próximo 8 de diciembre. Ese día el nuevo cuerpo técnico y el plantel comenzará sus trabajos de cara al 2023, en lo que será una de las pretemporadas más extenuantes y prolongadas en la historia de la U.

La pretemporada 2022 no tuvo los resultados esperados durante el resto del año (Prensa Universidad de Chile)

¿Cuál es la idea? que durante las primeras semanas de trabajo el énfasis sea puesto en el trabajo físico y con algunos partidos amistosos a puertas cerradas en el CDA. Uno de los mayores problemas y errores que se cometió en enero de este año con Luis Roggiero a la cabeza de la gerencia deportiva y con Santiago Escobar como entrenador, fue una reducida pretemporada. A los 10 días ya estaban viajando fuera del país para jugar amistosos de verano en Argentina ante Colo Colo y luego frente a Boca Juniors, algo que con el correr del año se analizó que fue muy prematuro y no quieren cometer lo mismo.

En ese sentido, en el club universitario no quieren equivocarse, saber que lo de este 2022 no fue lo óptimo y es por eso que se planifica al detalle la venidera pretemporada porque saben que lo que se haga será determinante para todo el año y no sufrir con eventos que fueron habituales como por ejemplo, jugadores ya con complicaciones físicas recién arrancando el segundo tiempo de los encuentros.

Manuel Mayo y el nuevo DT planificarán al detalle la pretemporada la cual ya tiene marcadas directrices (Prensa Universidad de Chile )

El Gerente deportivo Manuel Mayo en conjunto con el nuevo entrenador y su cuerpo técnico serán parte importante de esa planificación que será coronada con dos partidos amistosos. Uno de ellos frente a Coquimbo Unido el 4 de enero y el día 7 del mismo mes, frente a San Lorenzo, todos en canchas de la cuarta región.

Universidad de Chile no quiere sufrir, quieren recuperar el terreno perdido en los últimos años y para eso entienden que la primera piedra debe ser sólida. Desde el 8 de diciembre los azules comenzarán la "Operación reposicionamiento".