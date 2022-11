Universidad de Chile terminó el fatídico campeonato nacional con una derrota ante Cobresal que dolió mucho en el mundo azul y que cierra una temporada de terror para los azules con la posibilidad aún latente de salvarse del descenso por diferencia de gol.

Horacio Rivas conversa con Bolavip y llega a una conclusión: no más experimentos en la U. "La evaluación debe ser clara y no sólo del último año, siento que es la gran oportunidad de revertir esto, de rodearse de gente que sepa de la U, de lo que hay que hacer. Es triste decirlo pero no debes buscar afuera lo que tienes adentro, no hay que por qué ir a buscar a un Roggiero nuevamente", aseguró.

Respecto al análisis de lo que pasó este año, el Carepato cree que "ha sido triste sobre todo para la gente que viene sufriendo hace mucho rato, pero creo que llegó un momento en el el que hay que revertir esta situación, llegó el momento de la oportunidad cierta de cambiar".

Horacio Rivas no quiere más Roggieros en la U (Agencia Uno)

Y el ex defensa de la U reitera que para arreglar las cosas "no hay que seguir cometiendo los errores que se han cometido hasta el día de hoy, eso ha sido marcado y cuando digo errores uno debe tener la fortaleza y madurez de buscar alternativas concretas, gente con experiencia y que sepa".

Horacio Rivas le vuelve a pegar un raspacachos a Luis Roggiero. "Aquí no se trata de traer una persona con un computador, yo tengo un primo que en su pc tiene a todos los jugadores del mundo, pero si le pregunto de fútbol no voy a aprender nada, porque no sabe", acusa.

Y siguendo en esa línea agrega que "acá lo que hay que hacer es traer gente con conocimientos, con ideas, con experiencia y acá el club debe tomar un camino importante, hoy los dirigentes deben asumir ese rol y por ahí pasan los cambios radicales".