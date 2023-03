El Concejal Cristián Talamilla asegura que no se opone a levantar el ansiado recinto en Lampa, pero a su vez, da una serie de argumentos de por qué no se puede contruir ahí.

La historia de la construcción del estadio de Universidad de Chile es ya hasta un dolor de cabeza para los propios hinchas azules, los que ven cada cierto tiempo que frente a un anuncio bombástico, pronto se diluye todo entre negativas municipales y de otra índole.

Hace un tiempo se destapó la noticia de que Azul Azul está considerando comprar un terreno para el ansiado reducto a la altura del kilómetro 23 de la Ruta 5 norte, en el límite de las comunas de Lampa y Colina, algo que según el concejal Cristián Talamilla no es así.

"Ese no es el terreno en cuestión. El terreno está cercano al centro cívico de Lampa, ubicado en el sector Larapinta. Ahí fueron a ver terrenos y trascendió. No hubo ningún ofrecimiento formal de Azul Azul para construir el recinto deportivo. Lo hemos conversado entre los concejales, pero solo han sido rumores de pasillo", indicó en conversación con D13.

En todo caso, el político independiente aclara de entrada que "mi rol como concejal no es oponerme al estadio de la U. Nosotros tenemos una realidad, tenemos poco espacio para urbanizar y estamos enfocados en la alta necesidad de equipamientos básicos y vivienda".

El Concejal Talamilla da sus razones por las cuales la U no puede construir su estadio en Lampa

No obstante su declaración, da varias razones por las cuales el estadio de la U no podría estar en su comuna:

"La gran mayoría del suelo está destinada al área agropecuaria, eso escapa de nuestras manos", afirma de entrada. Luego asegura que "tenemos pocos lugares para enfocarnos en la demanda, tenemos necesidad imperiosa de construir viviendas, colegios y centros de salud. En sectores como Larapinta, Lampa Centro, Batuco, Estación Colina y Valle Grande trabaja nuestro plan regulador, pero no posibilidad de propiciar destinar un lugar para un equipamiento deportivo.

Después pasa a otro tema importante: la violencia. "Lamentablemente estos reductos deportivos y los equipos grandes están vinculados con las barras bravas. Muchas veces hay asaltos y desórdenes en los barrios, es algo de conocimiento público. Ahí hay una posición clara que tiene la ciudadanía y nosotros no podemos ir en contra. Lampa todavía es una comuna rural", afirma.

Luego abarca el tema accesos. "Supongamos que el proyecto pasa el estudio de impacto ambiental, hay una desventaja que está relacionada con la vialidad. Nosotros solamente tenemos accesos para llegar: La Ruta G-16 -conocido como Lo Echevers- y el camino de la Ruta 5. No hay vialidad, estamos estructurados como vialidad menor, se necesitan vías troncales y eso no depende de nosotros. Nosotros podríamos tener buena intención, pero hay que ampliar esas rutas y nosotros no tenemos esa facultad, es exclusivo del Ministerio de Obras Públicas", especifica.

Para el final da la última estocada. "Alguien podría decir que los partidos son los fines de semana, que esos días los niños no van al colegio y que trabaja menos gente, pero Un equipo como Universidad de Chile lidera los torneos y va a competencias internacionales. Por ejemplo, si viene la delegación de equipos como River Plate o Boca Juniors ¿Cómo los vas a recibir?. La Copa Libertadores y Sudamericana se juegan en la semana, así que también podría haber congestión un martes, miércoles o jueves. El atochamiento podría ser un problema gravísimo. Además se necesita capacidad hotelera. Si uno va a atraer gente y a las multitudes hay que tener dónde recibirlas", cerró.