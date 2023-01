El pasado 4 de enero, Azul Azul, responsable de los destinos de la Universidad de Chile, dio a conocer que el Romántico Viajero iniciará todos los trámites respectivos para que al final el equipo tenga su estadio propio. El presidente Michael Clark, incluso, adelantó que quieren que esto se concrete el primer semestre de 2023 y, además, seguirán batallando para materializar el proyecto de infraestructura. Luego, la directoria Cecilia Pérez en ADN mencionó que están trabajando para ello, pero que no se puede prometer el nuevo coliseo estudiantil.

Sin duda, una situación que genera dudas en los hinchas y en los históricos de la Universidad de Chile. Por ello, Bolavip Chile se acercó a varios referentes para conocer sobre su parecer respecto a lo que se avecina para el cuadro dirigido por Mauricio Pellegrino.

El ex campeón en la banca con la U, César Vaccia, fue directo a la hora de analizar el posible estadio azul para años posteriores. "Es realmente difícil por los tiempos se corren ahora, que una municipalidad dé el visto bueno de la venta de un terreno para construir estadio, a no ser que sea bien en la periferia. Es complicado", expresó.

Además, Vaccia cree que esta movida y que las palabras de Cecilia Pérez apuntan a "una forma de poder acercarse a la hinchada y simpatizantes de la U, ya que la gente no la quiere mucho. Es una buena forma de tener cercanía con la gente".

Universidad de Chile quiere un estadio para disputar sus partidos (Agencia VS)

Uno de los que no cree en nada sobre el posible estadio de la U es Roberto Reynero. El exjugador azul fue directo al hueso y manifestó que solo se trata de palabras al viento por parte de la dirigencia de Azul Azul.

"Se le han cerrado las puertas en todos lados. No tienen terreno en Santiago y no sé en qué proporción y valoración de ellos consideran de hacer un estadio de 40 mil personas, para dejar contento a la U. Todavía no me cabe en la cabeza para que siguen especulando", argumentó.

Además, el ex capitán de la U fue claro indicando que "la U ni siquiera tiene un equipo competitivo y vamos a soñar con tener estadio (...) Creo que tiraron un volador de luces que van a hacer luego el estadio para tranquilizar a la gente. Me gustaría que un tiempo más la dirigencia salga a hablar que intención tienen verdaderamente con la U".

Más cauteloso fue Cristián Mora, quien en su estilo explicó que "mientras no se vea algo concreto, la gente de la U piensa igual que yo, que es solo ilusión, nomás. Ojalá sea cierto. Más que preocuparme más del estadio, me preocuparía del equipo para este 2023".