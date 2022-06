Durante esta jornada la Universidad de Chile presentó a los medios de comunicación a su primer refuerzo de cara a esta temporada, el volante argentino Emmanuel Ojeda, quien proviene de Rosario Central y se sumó al plantel adiestrado por Diego López, quien espera dos incorporaciones más para el equipo.

El mediocampista argentino fue presentado en la conferencia de prensa por el Gerente Deportivo del Romántico Viajero Manuel Mayo, quien tuvo palabras para otro jugador que ha sido vinculado de muy cerca con la U en las últimas, el defensor de Racing Club Nery Domínguez.

“Nery es un jugador que hemos seguido, hemos hablado con el entrenador como he mencionado varias veces y que estamos de acuerdo en que ese puesto (central) es una posición que nos gustaría reforzar”, inicio expresando Mayo.

Al ser consultado sobre si la llegada de Domínguez es inminente a la Universidad de Chile, el directivo Azul no quiso entrar en mayores detalles sobre la negociación con el central de la Academia, indicando que no confirmaran a nadie momentáneamente.

El defensor de Racing es opción en la U | Foto: Getty Images

“Nery es un gran jugador, tiene una experiencia importante en Argentina como también muchos otros de la lista que hemos seguido. El otro día cuando me consultaban por Emmanuel (Ojeda) no lo podíamos confirmar porque aún no estaba listo y no confirmaremos a nadie hasta que no esté listo, porque puede trabar cualquier negociación”, explicó en la conferencia.

ver también Safarián cuenta que Nery Domínguez se hizo central por Carepato Díaz

Finalmente, Mayo señaló que la Universidad de Chile ha buscado a una gran variedad de defensores, en donde Nery Domínguez forma parte de esa lista y que cuando confirmen la llegada de una de esas opciones, lo oficializarán de forma inmediata.

“Hemos seguido a muchos defensores centrales, con ciertas características que hemos conversado con el entrenador que es lo que creemos que necesitamos del puesto, la verdad es que tenemos varias opciones. Domínguez es un jugador más de esa lista, es verdad que lo hemos visto y que lo hemos seguido y que es muy interesante, pero también hay varias otras posibilidades. Lo confirmaremos cuando ya tengamos algo definitivo”, cerró.