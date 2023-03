Es el duelo más atrayente de la octava fecha del Campeonato Nacional de la Primera División, sin lugar a duda. Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán este domingo 12 de marzo a la 18 hora en el Estadio Monumental para dar vida al partido número 193 entre ambas escuadras.

Los azules llegan con 13 puntos y se ubican en el segundo puesto de la tabla, mientras que los albos están con diez tras la victoria ante Magallanes del domingo último. Pero como es sabido, un clásico es un clásico y las apuestas comienzan a realizarse.

El tenor de Radio ADN, Cristián Arcos, en diálogo con Bolavip entregó sus directrices de este enfrentamiento, En la ocasión, el comunicador no duda en valorar el hecho del alza que han tenido los universitarios, pero que no alcanza para en la previa, sacar una gran diferencia ante su archirrival.

"Yo creo que la U llega mejor que otras veces, pero llegan súper parejos los dos. No veo gran diferencia entre uno y otro, pero la U llega mejor que otras veces", reconoció el conductor de El Ciudadano en la radio de las tres letras.

Sin embargo, ¿Por dónde podrían pasar algunas claves del duelo? Para Arcos, los del cacique a simple vista tienen más alternativas, en caso que el compromiso lo requiera. "Yo creo que Colo Colo no cuenta con laterales muy consolidados y eso puede afectar y me parece que Colo Colo tiene más banca que la U. Si el partido está de una manera puede sacar una ventaja y dependiendo cómo se esté dando el partido", argumentó el periodista.

¿Y qué tiene la U? El tenor escritor enfatizó que si bien la U ya encontró una forma y valora a dos jugadores, el mediocampo no se vio tan sólido en el empate último ante Unión La Calera. "Por ahí va, yo te iba a nombrar a Fernández, también, porque no es ningún misterio que para Zaldivia será un partido súper especial, pero desde lo futbolístico, también porque la U arrastra desde Zaldivia. La Calera le tapó a Ojeda y ahí le costó a la U, seguramente Quinteros va a leer eso", reconoció Arcos.

Arcos sostiene que a diferencia de otros años, la U llega mejor dentro de las fuerzas parejas que ambos equipos son (Agencia Uno)

A su vez, el comentarista puntualizó que "Colo Colo entró con Palacios y en el segundo ingresó Gil, que hace que el fútbol sea más asociado y elaborado. Yo creo que Pávez y Pizarro son fijos, arriba Bolados y Castillo son fijos y Benegas o Lezcano, ahí son las decisiones del entrenador", detalló.

Finalmente ante la interrogante si el Chorri Cristian Palacios debe volver al equipo estelar o no, Cristian Arcos aclaró que "Palacios no perdió el puesto por rendimiento, pero siento que el equipo se acomodó mejor sin él. Siempre he pensado que esta U juega mejor con dos puntas que con tres, Fernández es un jugador ofensivo, pero no un nueve o un extremo. Podría jugar Fernández con Palacios también, obvio", concluyó.