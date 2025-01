Coquimbo Unido y Universidad de Chile se enfrentaron en el primer encuentro de 2025. El cuadro aurinegro recibió a los azules en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en un duelo que fue comentado por Diego Rivarola.

El ídolo del conjunto universitario estuvo presente en la transmisión de ESPN y quedó encantado con un jugador del conjunto local. Para él, hay que seguirlo durante la temporada.

¿Su nombre? Matías Palavecino. Volvió al elenco porteño luego de militar en Belgrano de Córdoba en 2024. Ya registra un paso por la institución chilena durante 2023.

“¿Cuándo estuvo Palavecino? ¿Te acuerdas cuánto estuvo en Coquimbo? La verdad es que yo no me acordaba, no sé cuánto tiempo estuvo tampoco”, comenzó reflexionando.

En dicha línea y tras recibir la respuesta de sus compañeros (jugó tan solo tres compromisos el último año), señaló: “Jugó bien poco… Jugó poco el año pasado, no me acuerdo mucho de su pasado en Coquimbo”.

¿Por qué tanta pregunta? Quedó impresionado con su primer tiempo. “Sé que es el primer partido, que todavía falta mucho y hay que verlo. Pero si este es el Palavecino que uno cree que puede ser refuerzo, a mí, dámelo”, destacó.

A la izquierda, Matías Palavecino. El argentino llamó la atención del ídolo de Universidad de Chile.

Le anotó a Universidad de Chile

Tras dichos elogios de Diego Rivarola, el volante argentino le rindió honores. ¿Por qué? Matías Palavecino convirtió el segundo gol de los aurinegros en el minuto 62. Le entregó la razón al referente azul.

“Es un jugador muy interesante, con una zurda muy interesante. Esos 10 que te hacen jugar, que te meten pelotas de gol y que te hacen goles”, agregó sobre el actual comentarista sobre el final del compromiso.

Cabe destacar que Matías Palavecino jugó 20 compromisos en su primera estadía en Coquimbo Unido durante 2023. Anotó en tres ocasiones y asistió una vez antes de emigrar a Argentina.