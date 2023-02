Universidad de Chile sumó su segunda victoria dentro del Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ pudieron imponerse por 2-1 ante Magallanes gracias al doblete de Cristián Palacios, logrando una victoria que necesitaban de manera imperiosa tras la pálida imagen que dejaron en su actuación ante Palestino.

Sobre lo que dejó el duelo disputado en el Estadio La Portada de La Serena, el periodista Cristián Arcos tomó la palabra en Radio ADN para analizar el triunfo del equipo de Mauricio Pellegrino, en la que destaca la gran labor y protagonismo que ha tomado desde su llegada Matías Zaldivia al ‘Romántico Viajero’.

“Me parece que Zaldivia es un jugador que llega a sumar y mucho, la primera salida en la Universidad de Chile está en los pies de él, que habitualmente en los equipos es una labor que cumplen los volantes centrales, la U lo tiene desde el fondo con Zaldivia”, comenzó señalando Arcos.

Ahondando más en aquello, el comunicador se deshizo en elogios a lo que ha sido la actuación del nuevo patrón de la zaga de la U, en la que recala su gran riqueza con su calidad técnica y lo destaca sin duda como uno de los mejores jugadores del equipo.

Matías Zaldivia se afirma en la zaga de la U | Foto: Imago Images

“(Zaldivia) tiene una buena panorámica de juego y una muy buena línea técnica. Ha jugado todos los minutos de los partidos, lo que no es poco para un jugador que venía de habituales lesiones. Su rendimiento es de los más altos del equipo”, confesó en Radio ADN.

Finalmente, Arcos argumentó lo que fue el triunfo de los ‘Azules’, en el que declaró que la U debía ganar como fuera y eso lo consiguió, a pesar de que en la parte final de se complicó en demasía para poder aguantar los tres puntos ante los ‘Carabeleros’.

“La U necesitaba ganar, necesita ganar un par de partidos. Uno puede estar de acuerdo con los análisis de Pellegrino respecto a los partidos, pero eso es una parte del análisis. No le sobró nada en la victoria, no le pasó por encima a Magallanes. La expulsión de Fuentealba le movió el tablero a la U, una expulsión que me pareció exagerada, después de eso la U se vio con un margen más estrecho”, cerró.