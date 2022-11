Universidad de Chile deja en el pasado lo que fue la temporada 2022 y pone todas sus miradas hoy por hoy en poder de encontrar de forma rápida a su nuevo entrenador pensando en el 2023, en donde una de las grandes opciones que barajan en la interna de Azul Azul, es la del estratega argentino, Mariano Soso.

Ante la posibilidad de que el ex DT de O’Higgins de Rancagua recale en la U, el periodista Cristián Arcos tuvo palabras en Radio ADN a esta opción que barajan en el ‘Romántico Viajero’, en la que indica que no le encuentra grandes razones para poder tomar el cargo de la banca de uno de los grandes del fútbol chileno.

“No me suena coherente lo de Soso, en O’Higgins sale y termina séptimo, puede terminar fuera de todas las copas. No estoy diciendo que sea un mal entrenador, para nada, pero hay ciertos argumentos que yo no entiendo”, partió señalando Arcos.

Profundizando en este punto, el comunicador es claro en que el estratega argentino no ha tenido muy buenos pasos en los clubes que ha estado y que esto agudiza en su rendimiento en equipos grandes, en donde en Argentina estuvo al mando de San Lorenzo y su paso no fue el de los mejores.

Soso es una opción clara para la U | Foto: Agencia Uno

“Cuando hay argumentos de que hay entrenadores que no están para equipos grandes y te llevan entrenadores que no han tenido experiencia en equipo grandes o la previa que tuvieron fue terrible, como Soso en San Lorenzo”, detalló en la radio mencionada.

En último lugar, Arcos es enfático en señalar que no encuentra un mal técnico a Mariano Soso, pero que sus números y argumentos para poder hacerlo cargo de la Universidad de Chile no le son del todo convincente para llegar al conjunto ‘Laico’.

“No ha tenido grandes números. Insisto, a mí me parecen cosas muy interesantes de Soso, no me parece un mal entrenador en lo absoluto. Lo que no sé es si el argumento para llevarlo a Soso porque choca con argumentos para llevar a otros entrenadores y ahí me hace ruido”, cerró.