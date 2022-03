El periodista comentó mala racha de Universidad de Chile frente a los albos en los Superclásicos, a quien no derrotan desde el 2013.

Cristián Arcos por racha de la U ante Colo Colo: "Los actuales jugadores no pueden cargar con los años que no ha ganado"

Universidad de Chile deberá enfrentar un nuevo Superclásico en el fútbol chileno ante Colo Colo. Este fin de semana será la versión 191 del partido más importante de nuestro país y donde los azules esperarán cortar una mala racha que ya cumple nueve años.

El último triunfo universitario fue en el Estadio Nacional en el año 2013 por 3-2 y la historia en el Estadio Monumental es aún más negativa, pues los laicos no conocen de victorias desde el año 2001. Este último recinto es donde se jugará este domingo.

Cristián Arcos entregó su opinión con respecto a la mala racha y donde para él claramente es un tema como institución, colocando como ejemplo una declaración que Frank Dario Kudelka, ex técnico de la U, realizó hace unos años con respecto a los Superclásicos. Además, expresó que el actual plantel no debe cargar con esa mochila negativa.

"Evidentemente hay una historia que tiene ver con lo institucional. ¿Se acuerdan cuando Kudelka dijo que había un miedo institucional a propósito del Supeclásico? Los actuales jugadores de la U no pueden cargar con los años que no ha ganado la U en el Monumental o los que no ha ganado un clásico, pero eso se siente también, es parte de. Y al revés pasa lo mismo, que es un círuclo virtuoso en el caso de Colo Colo", dijo el periodista en Los Tenores de ADN.

Finalmente, también enfatizó que esta situación negativa para los estudiantiles culminará en alguna ocasión, incluso puede ser ahora, pero dependiendo de cómo el equipo de Santiago Escobar desarrolle su juego en Macul. Por otro lado, también coincide con las declaraciones de Ronnie Fernández.

"En algún momento esta historia va a terminar, todas las rachas van a concluir y cerrar. Si será este el grupo o no, eso dependerá de lo que ocurra en definitiva en la cancha, pero me parece que lo dice Ronnie Fernández es verdad. Es un partido recontra importante, te da tres puntos igual que otro partido, pero tiene una connotación distinta", cerró Arcos.