Universidad de Chile buscó por todos lados, pero no pudo romper el arco de Deportes Copiapó en una amarga igualdad que cosechó el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino esta tarde en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

El conjunto azul sumó su tercera igualdad consecutiva y no levanta el nivel de juego como sí lo había hecho en los partidos ante O’Higgins y Curicó Unido, quedando relegado a la medianía de la tabla.

Cristián Caamaño, periodista de Deportes en Agricultura, analizó la igualdad de los azules ante los nortinos en la transmisión del partido y emplazó al DT de los azules por la suplencia de Lucas Assadi en Universidad de Chile.

Osorio fue del arranque ante Copiapó. | Foto: Agencia UNO

“Muy poquito lo de la U. Hay bajos rendimientos individuales, no sirvió de nada el empate. Así como se decía que el empate en el Monumental iba servir si se ganaba hoy, no pasó y la U ha sacado 3 de los últimos 9 puntos”, dijo el comunicador.

Caamaño no ve mejoras: “Pobre la cosecha en los puntos y en el juego por qué; ¿fue superior a Copiapó? No. ¿Fue superior a Colo Colo? No. ¿Fue superior a Calera? En el primer tiempo. Son tres partidos consecutivos, es una tendencia y no se trata de ser condescendiente ni que es un equipo en construcción porque están todos en construcción y algunos juegan mejor que la U”.

En el cierre, emplaza a Mauricio Pellegrino por la suplencia de Assadi: “Salvo el ingreso de Assadi, que algo contagió, muy poco lo de la U. Uno ve los arranques de Osorio y los compara con los de Assadi y dice cómo es que Assadi juega tan poquito y a Osorio le dan todos los partidos. Ahí es donde uno se pregunta si habrá tozudez del entrenador de insistir con el sistema por sobre los jugadores, pero bueno, así está la U en una nueva noche para el olvido”.