Marcelo Bielsa sigue recibiendo críticas luego de que se destaparan presuntos maltratos en Uruguay. Además de Luis Suárez, el entrenador fue blanco de dardos de seleccionados charrúas como Federico Valverde y Agustín Canobbio.

Es más, en Chile también se le cuestionó. Nombres como Pedro Carcuro y Francisco Sagredo cargaron contra el entrenador con paso por La Roja, tratándolo de maleducado, entre otras cosas.

Sin embargo, no todos se lanzaron contra él. Uno de los que lo defendió fue César Vaccia: el mítico DT chileno respaldó al actual seleccionador uruguayo. Se atrevió a revelar el principal problema del Loco Bielsa.

Y es que compartió con él en Juan Pinto Durán. Ahí entendió a comprender al argentino: también tuvo un desafortunado episodio con el DT. Sin embargo, lo arregló conversándolo en privado. Ahí descubrió cómo es.

“Es distinto, muy reservado. Le cuesta un poco generar acciones interpersonales y todo lo demás. Pero él es así, es un poco, incluso, es un poco, no un poco, es muy desconcentrado”, señaló a BOLAVIP CHILE.

En dicha línea, reveló: “Además, él me lo dijo, lo puedo decir… Él me dice que tiene un tremendo problema que él es, ¿cómo se llama este tipo cuando son obsesivos compulsivos?”.

“Dice que él tiene un problema, que él es obsesivo compulsivo. Entonces, una cosa se le mete en la cabeza y puede pasar a alguien por el lado de él y no lo ve”, agregó.

César Vaccia le prestó ropa a Marcelo Bielsa. Compartió con él en Juan Pinto Durán.

La anécdota con Marcelo Bielsa

Para ejemplificar, destapó su experiencia con el cuestionado DT de Uruguay. “Una vez se lo comenté. Llegué a Juan Pinto Durán, íbamos a jugar con las sub-20, íbamos a hacer un poquito de fútbol, yo estaba con Claudio Olmedo”, afirmó.

“Estaba con él ahí y le dice a Olmedo: ‘¿usted vio ya el tren o no?’. ‘Sí’ le dijo Olmedo y se fue. Yo quedé atravesado, porque dije ‘pero cómo tan mal educado, cómo no saludó este gallo, qué se cree'”, recordó.

Tras ello, actuó: “Tenía que hablar con él, dije que no me iba a quedar así. Fui y lo veo. Te juro que venía y tampoco me saludó. Entonces le dije ‘Marcelo’ y me miró. ‘Ah, perdón, me dice, perdón, perdón, sí'”.

Marcelo Bielsa se convirtió en objeto de críticas en Uruguay.

“‘¿Quiere conversar conmigo?’ Entonces, yo le dije: ‘mira, yo, no sé acá, le dije, la idiosincrasia no está, pero normalmente, cuando yo veo a alguien, lo saludo, o sea, más allá que lo conozca o no lo conozca'”, le comentó al DT.

Ante su reacción, encontró una inesperada respuesta: “Me dice, ‘¿por qué me dice eso?’ ‘Porque usted hace un rato atrás ya estaba con Olmedo, usted llegó y blablabla. Me dijo: ‘no le puedo creer. ¿Usted estaba ahí?'”.

El problema del DT

Tras rememorar dicho episodio, descartó cualquier problema del entrenador argentino con paso por La Roja. Limaron asperezas y César Vaccia, que también dirigió a Chile, logró comprender su denominada locura.

“No, él tiene otro problema, él, digamos, de repente, como se llama, pasa por el lado tuyo y no te ve”, aseguró.

“¿Por qué? Porque tiene en su mente alguna cosa obsesiva que quiere hacer y no te ve nomás, no te ve. No es que no te quiera saludar, es simplemente que está obsesivamente con alguna situación”, cerró.