Nicolás Guerra tuvo que dar la vuelta larga para volver a Universidad de Chile tras su salida en 2020, donde partió a Ñublense y tuvo dos excelentes temporadas junto al equipo que dirige Jaime García.

El formado en la cantera de los azules se marchó del cuadro chillanejo con la clasificación a la fase de grupos de Copa Libertadores de América 2023 y ahora tendrá la gran chance de mostrarle a Mauricio Pellegrino que está apto para el desafío.

“Se fue mal de la U después de un par de temporadas nefastas en lo futbolístico y personal. Él imaginaba que después de dos primeras buenas campañas donde se hizo un buen lugar en el equipo de la U podría consolidarse y no pudo, termina saliendo el 2020”, dijo Cristián Caamaño en Deportes en Agricultura.

Guerra se ganó en cancha su vuelta a la U. | Foto: Agencia UNO

El comunicador explicó la vuelta larga de Guerra: “Muchas veces los jóvenes necesitan comer un poco de tierra en otro lado, salir de la zona de confort para demostrar si se la pueden o no. Guerra mejoró muchísimo como jugador, nos sorprendió a todos las buenas campañas en Ñublense”.

¿Titular o banca? Caamaño responde: “No sé si es para ser titular, pero claramente necesitaba frescura en ataque, no podía seguir viviendo de Ronnie Fernández que, independiente si te gustaba o no, no había hecho goles además de los problemas fuera de la cancha y con compañeros hacía inviable su continuidad”.

“Vamos a ver qué sucede con estos dos nuevos delanteros que trae la U que es Leandro Fernández y Nicolás Guerra, más la permanencia del Chorri Palacios y Franco Lobos que son los cuatro delanteros que tiene la U”, complementó en el cierre.