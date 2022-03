Cristián Caamaño elige a Ariel Holan como candidato para La Roja, pero sueña con una vuelta de Bielsa: "No hay peor gestión que la que no se hace"

La Selección Chilena no pudo lograr su paso al Mundial de Qatar 2022 y quedó eliminada en el día de ayer tras caer por 2-0 ante Uruguay en San Carlos de Apoquindo, además de que no se dieron los resultados que necesitaba en los otros partidos.

Ahora, está en manos de la ANFP decidir el futuro de La Roja, el cual muy probablemente no sea con Martín Lasarte a la cabeza, quien termina contrato en los próximos días y dejará de ser en seleccionador nacional.

En Deportes en Agricultura se abrió el debate sobre quién debería ser el próximo DT de La Roja y Cristián Caamaño no tuvo empacho en decir que “Mi opción es Ariel Holan. Sacó chapa con Independiente e hizo una buena campaña con Católica y no me quedo solo con el logro del título, sino que con la forma de juego de la UC. Le dio un salto de calidad a muchos futbolistas que no lo volvieron a tener con otros técnicos”.

Bajo esa misma línea, complementó diciendo que“Incluso los que habían sido dirigidos por Quinteros tuvieron un salto de calidad con Holan, por eso marco una distancia entre ambos. A mismo jugador, mejor rendimiento individual y colectivo que con Quinteros”.

Pese a que su primera opción es Holan, Caamaño no esconde su deseo que un viejo conocido de Chile asuma: “Yo me gasto la primera bala en Bielsa. Le voy a consultar, hago la gestión, aunque sea el no más rotundo, pero no puedo quedarme de brazos cruzados y no hacer esa gestión. No hay peor gestión que la que no se hace”.

En un terreno un poco más técnico, el comunicador pide que se replique el modelo utilizado por Perú: “Analicen quién ha sido la mejor Selección sudamericana los últimos siete años por resultados, sacando a Argentina y Brasil y es indudablemente Perú; dos mundiales, finalista de la Copa América 2019 y semifinalista en la de 2015. Ni Uruguay llegó a una final, ni siquiera una semifinal salvo el 2019 y el resto de las selecciones han mirado solamente qué es lo que ha hecho Perú de manera brillante”.

“Colombia ni clasificó a este mundial. Vamos a los hechos: ¿Es Perú el tercer mejor plantel de Sudamérica? No. ¿Tenía una base de jugadores que podía echar mano? No. Ahí está, eso es lo que necesitamos ahora, una generación en decadencia y un técnico que optimice lo que tiene”, complementó Caamaño.