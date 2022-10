Cristián Caamaño le implora a Sebastián Miranda que no utilice más a Darío Osorio como mediocampista: "A setenta metros del arco no sirve y no es útil"

Universidad de Chile tuvo una magra jornada en lo que fue la reciente jornada del Campeonato Nacional, en donde los ‘Azules’ cayeron por 3-2 ante Audax Italiano en el Estadio Santa Laura y desaprovechó la gran oportunidad de tomar un respiro de la parte baja de la tabla de posiciones en la lucha de poder sostener la categoría.

Dentro de lo que fue esta caída, el periodista Cristián Caamaño tuvo palabras en Radio Agricultura a lo que fue el duelo de los adiestrados por Sebastián Miranda, en donde le dejó un gran recado a el DT por la utilidad que le da a Darío Osorio dentro del equipo, señalando que en la zona de mediocampista no lo encuentra determinante y que en los próximos duelos debe ubicarlo como atacante.

“Yo digo que, si va a mantener a Osorio como volante, no le sirve a la U, no tiene que ser titular como mediocampista. Si lo va a poner como delantero, porque para este partido (Deportes La Serena) no está (Cristián) Palacios y al siguiente no va a estar Ronnie (Férnandez), yo digo ‘tú (Osorio) de delantero’, viejo, tú toma decisiones en los últimos treinta metros, fresco”, partió señalando Caamaño.

Sosteniendo su análisis, el comunicador indica que, en dicha zona del campo de juego, la ‘Joya de Hijuelas’ no muestra su mejor potencial, el cual se desperdicia por completo en el mediocampo, teniendo muchos metros por recorrer cuando el jugador tiene el balón, en donde no alcanza a generar peligro.

Darío Osorio es tema en la U | Foto: Agencia Uno

“Si lo vas a poner en una zona de refriega, donde tiene que estar persiguiendo al lateral o al volante, no pasa nada, porque después cuando agarra la pelota a setenta metros, echar a correr y se pasa a uno o dos, pero de que te sirve pasar a uno o dos en campo propio”, explicó en Agricultura.

Finalmente, Caamaño señala que el DT de la U debe explotar las mejores condiciones de Osorio y que estas se ven cerca del área rival, en el cual puede ser muy determinante para los ‘Azules’ aprovechando su gran velocidad que podría sacar ante duelos individuales y su gran remate de media distancia.

“Él debe resolver en los últimos metros, aprovechar su remate, a setenta metros del arco, no sirve, no es útil. Él tampoco está preparado para tomar el liderazgo de comandar el mediocampo, el tipo tiene que resolver donde mejor sabe, en los últimos metros. Tiene un remate más que aceptable fuera del área, tiene una gambeta que puede ser importante en el mano a mano con el lateral. No lo amarres a una función donde él no la siente”, cerró.