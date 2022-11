Mauricio Pellegrino ya acordó su llegada a Universidad de Chile y está a la espera de la oficialización, lo que provocó los elogios de Cristián Caamaño quien, además, reveló qué puesto no tiene pensado el nuevo DT azul reforzar de cara al 2023.

Cristián Caamaño le tira flores a Mauricio Pellegrino y revela qué puesto no reforzará el DT argentino en U de Chile

Universidad de Chile finalmente ya tiene listo al técnico que se hará cargo del equipo en la temporada 2023, donde el argentino Mauricio Pellegrino fue apuntado por la dirigencia y asumirá en los primeros días de diciembre el desafío de devolver la gloria perdida a la U.

Si bien sonaron varios nombres como Miguel Ángel Russo, Mariano Soso e incluso hasta Martín Lasarte, lo cierto es que la dirigencia azul hizo una elección -a priori- más que acertada contratando a un técnico de renombre.

Caamaño asegura que Pellegrino decidió quedarse con Morales y no reforzará la banda izquierda. | Foto: Agencia UNO

“La U trajo a Diego López con experiencia de Europa, pero yo creo que Pellegrino tiene mejor curriculum, tiene la espalda que no tuvo López o los anteriores que no tenían mérito alguno para dirigir a la U”, aseguró Cristián Caamaño en Deportes en Agricultura.

El comunicador asegura que la elección de Pellegrino es un acierto de la dirigencia por donde se lo mire: “Esto se trata de ganar. Puede llegar Guardiola, pero si no gana, la paciencia se agota rápido y lo que yo he podido averiguar es que Pellegrino generó mucho consenso, fue un éxito de Mayo toda esta gestión, no intervino nadie más.

En el cierre, Caamaño hizo una revelación sobre las exigencias del nuevo DT y qué puesto no se reforzará de cara a una temporada 2023 solo con desafíos en el plano local: “Este acuerdo terminó de cerrarse el sábado, pidió varios nombres y lo que sí está claro es que no va llegar un lateral izquierdo, se va quedar con Marcelo Morales y Castro”, remató.