Colo Colo piensa seriamente en ocupar uno de los cupos que tiene para refuerzo en esta ventana de invierno en traer a Mauricio Viana, arquero de Deportes Puerto Montt que podría llenar el ‘vacío’ que dejó Brayan Cortés tras su lesión que lo tendrá varias semanas alejado de las canchas.

La posible llegada de Viana al Cacique no fue bien vista por Cristián Caamaño, periodista de Deportes en Agricultura que señaló: “Yo creo que el tema no pasa por la recuperación de Cortés el traer un segundo arquero, sino que Cortés en cualquier momento puede irse, no tiene un reemplazante de nivel según lo dicho y observado por el mismo Quinteros”.

“Si confiara plenamente en Carabalí y supiera que la lesión es de cuatro semanas, ¿para qué va traer un refuerzo? Además, gastarías un cupo automáticamente con cualquier de estos nombres, porque no son Sub 21. Algo visualiza Quinteros, quiere tener un segundo arquero que sea más competencia para Cortés más que un segundo arquero para completar plantel que es lo que entiendo ve en Carabalí”, complementó Caamaño.

Caamaño no está de acuerdo en "tapar" a Carabalí. | Foto: Agencia UNO

Caamaño hizo pebre la movida alba para esta ventana de invierno, diciendo que “Creo que se va terminar haciendo lo de Mauricio Viana y me parece que va más en la línea de lo que quiere Quinteros. Estoy de acuerdo que si has trabajado o esperado a un arquero como Carabalí desde hace cuánto, ¿6-7 años? Recordemos que es ecuatoriano nacionalizado chileno, él ya completó 5 años en Chile. Colo Colo lo ha preparado, ha invertido dinero, lo ha mandado a préstamo y a la primera que puede jugar le van a traer otro arquero. Me parece un despropósito, pero claro, acá manda Quinteros y se lo van a traer para que no esté toda la inter temporada pidiendo uno”.

El periodista, después, apuntó a la facilidad con la que en el Cacique buscaron un nuevo arquero: “Carabalí si mal no recuerdo llegó con 17 años a Chile. Lo vieron como un gran proyecto, lo aguantaron para que se nacionalizara chileno, lo mandaron a préstamo. Durante un año y medio fue suplente de Cortés y nadie ha dicho nada, se equivoca contra River, empezaron los fantasmas, se lesiona Cortés y listo, hay que traer un suplente”.

“En 48 horas Colo Colo fue a buscar un suplente, es insólito, increíble. Cuando se lesionó Orión, estaba Darío Melo como tercer arquero. Ha tenido desde tres arqueros profesionales a tener uno más Carabalí, que es profesional, pero jugó en San Luis y no tiene experiencia en Primera División”, cerró.