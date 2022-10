Pablo Milad habló tras la suspensión del compromiso entre Deportes Antofagasta y Palestino, como así también el partido entre Universidad de Chile y Unión Española y aseguró que, tras estas dos suspensiones, el fútbol chileno no está en crisis ni cerca de estarlo.

Las declaraciones del presidente de la ANFP generaron la indignación de Cristián Caamaño, periodista de Deportes en Agricultura quien se lanzó con todo en contra del timonel del balompié nacional.

“Esto no es que se suspendieron y mira que justo coincidió, no po’ viejo, ha habido 7 partidos que no se han podido programar como corresponde, partidos como el de Unión Española con Universidad de Chile en Coquimbo a 470 kilómetros de la sede con 1.500 personas y sin público visitante. ¿Eso no es una crisis, señor Milad?”, cuestionó el comunicador.

Palestino no pudo ingresar al estadio el sábado pasado. | Foto: Agencia UNO

Caamaño se lanzó con una larga lista de hechos en contra de Milad: “Por favor, no le voy a enumerar los 50 argumentos que hay para establecer una crisis; ¿Se le olvida que Chile terminó séptimo en las clasificatorias o que en su periodo expulsó o echó a tres jefes de árbitros y hoy no sabemos quién está al mando de los árbitros?, ¿Los juicios millonarios sin resolver y que seguramente va perder?, ¿Quién le va pagar los 3 mil millones de pesos que está pidiendo Castrilli por usted haberlo despedido con contrato vigente?”.

“Podemos seguir sumando, como el ridículo de Juan Pinto Durán de establecer una piedra en un terreno militar y al día siguiente salir corriendo y deshacer el anuncio. Si esto no es una crisis, de qué estamos hablando señor Milad, si la primera situación del enfermo es reconocer la enfermedad y el fútbol chileno hace rato que está perdiendo la batalla en orden de cosas y terminar echándole la culpa a la Ministra del Deporte… no sea patudo, si la culpa es del fútbol no de la Ministra”, complementó.

Lo cierto es que la ANFP denunció a Deportes Antofagasta por no poder llevar a cabo el compromiso ante Palestino y la Federación reprogramó a azules e hispanos, pero la polémica por la gestión de Pablo Milad está lejos de acabar.