Cristián Castañeda es otro integrante del clan que llegó desde General Velásquez de San Vicente de Tagua Tagua para hacerse un nombre en el fútbol chileno. Palestino fue su primer destino en la Región Metropolitana y al igual que su hermano Víctor Hugo, el defensa forjó una linda amistad con Marco Opazo, quien, en extrañas circunstancias, desapareció de su hogar en Lampa y hace seis meses no se sabe de su paradero.

Scooby Castañeda diariamente recuerda e intenta dejar atrás ese dolor, que lo tiene afectado por la poca ayuda y el poco compromiso de las autoridades para esclarecer el caso, que tiene a la familia de Opazo en la desesperación y abandono absoluto, ya que todavía no hay indicios sobre su paradero.

En una conversación abierta, con mucha emoción y, además, con mucha rabia por el mal manejo del tema a nivel gubernamental, Cristián Castañeda se sincera con Bolavip sobre su sentir respecto a un duro golpe para él, la familia de Opazo y el mundo del fútbol, que clama por una ayuda real.

“Increíble que esto pase colado si lo puedo decir de alguna manera. Es inaceptable, como no se va a saber nada. La desesperación de la familia que pide ayuda y nadie pareciera darla. Es algo que duele, molesta (...) Voy a hacer todo lo posible para descubrir realmente que es lo pasó con él”, confesó.

Marco Opazo desapareció de su hogar en Lampa hace seis meses y no volvió más. Algunos futbolistas se han movilizado para pedir ayuda (Sifup).

La búsqueda de Marco Opazo empezó con todo tipo de tecnología, realizando seguimientos minuciosos para tener una pronta respuesta. Pero, lamentablemente, con el paso del tiempo todo fue quedando en nada y la familia del exjugador de Palestino y Antofagasta quedó entregada a su suerte. Eso es lo que más duele a Scooby Castañeda, la forma de abordar la compleja situación.

"Marco fue seleccionado chileno, fue un jugador, en otra época, la gente joven no se acuerda de él. Marco no fue un don nadie en el fútbol y si no se busca su paradero, qué queda para la gente que desaparece. La señales en materia de seguridad de nuestra gente son nulas. Imagínate, Marco hace 6 meses que desapareció, no sabe nada de él, pareciera que nadie lo busca y me imagino que, en algún momento, alguien hizo algún empeño", indicó.

La desaparición de Opazo, quien, además, vistió la camiseta de la Selección Chilena tiene movilizados al clan Castañeda y varios más, que se rehusan a renunciar a seguir buscando o conociendo información del Chacota.

"Somos tanta gente en este país, cómo nadie va a tener un dato para encontrarlo, porque la verdad no tiene razón de ser. En las redes sociales uno ve los mensajes, los esfuerzos constantes de la familia para que esto no se olvide. Van 6 meses y seguimos sin ninguna noticia. Creo que es desesperante verlo, porque no puede ser (...) Entonces ¿Hay que hacer una protesta para llamar la atención? No, esto no debiese ser y la situación debería funcionar de mejor forma", adicionó Scooby.