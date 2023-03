Ídolo de Palestino no renuncia a encontrar con vida al desaparecido Marco Opazo: "No pierdo la esperanza que aparezca vivo"

Marco Opazo suma 370 días desaparecido y con paradero desconocido. El Chacota vistió las camisetas de Palestino, la Selección Chilena, Antofagasta e Iquique. El pasado 18 de marzo de 2022, en el sector de El Noviciado fue visto por última vez. Tras más de un año son varios los ligados al jugador y con renombre en el fútbol chileno, que no se rinden en encontrar al ex defensa con vida. Uno de ellos es el ídolo de La Cisterna, Óscar Fabbiani.

El sempieterno goleador de Palestino también es del sector de Lampa y en la entrevista con Bolavip habla con cariño reiterando su respeto siempre por Marquito. Al otro lado del teléfono, al Popeye se le nota sensible, apesadumbrado y con ganas que esta pesadilla termine para su familia y también para él, ya que se nota que lo quiere como a un hermano.

"Sí, lamentablemente no hemos podido saber nada nada de él. Hemos buscado por todos lados y no hay caso. Es algo triste, porque todos sabemos lo que era Marquito, un buen muchacho. Así que estamos todos apenados por esto", dijo Fabbiani.

Fabbiani fue uno de los pocos futbolistas que ayudaron a la búsqueda de Marco Opazo. Tras más de un año, el ex goleador árabe no cree lo que vive la familia y sus cercanos. "Mira, tu sales qué ahora sales a la calle y no sabes que pasa. Marquito era tranquilo y uno nunca puede saber, porque cada día hay cosas peores. No puedo decir mucho, porque lo buscamos en tres lados y no hubo caso. Es algo increíble. Fue algo de la noche a la mañana, ese fue el problema", agregó.

Óscar Fabbiani lamenta la situación de Marco Opazo (@CDPalestinoSADP)

Fabbiani está atento a cada situación que pueda pasar, ya que él también está radicado en la zona donde desapareció Opazo. Sin duda, la fe mueve montañas y el goleador, como en cada partido que salió a la cancha, tiene un tris de esperanza sobre lo que pueda pasar.

"Lógico, nosotros estamos todos pendientes a ver dónde lo podemos buscar. Hemos ido a un montón de lados, donde normalmente Marquito iba. Hay que tratar de ver en otros lados. Ojalá, Dios quiera que aparezca vivo. No pierdo la esperanza que aparezca vivo", expresó.

Igualmente, Fabbiani no va a renunciar a buscar a Opazo y vuelve a recalcar que "Sí, hay un poco de esperanza. Tenemos eso. Mañana nos vamos a juntar para ir a unas tres o cuatro partes para seguir buscando".