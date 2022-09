Un día de muchos recuerdos es este 18 de septiembre entre quienes compartieron con Eduardo Bonvallet. El autodenominado Gurú partió hace siete años y sus cercanos han traído a la memoria momentos importantes compartidos con el ex futbolista. Uno de ellos fue Cristian Chico Peñailillo.

Desde hace siete años, los 18 de septiembre son especiales para aquellos que compartieron mucho tiempo con Eduardo Guillermo Bonvallet.

En esta jornada, se conmemoran siete años de la partida del otrora seleccionado nacional y quienes compartieron con él, lo han recordado ya sea en redes sociales o con algún comentario en algún medio de comunicación.

A primera hora de este domingo, lo hizo Rodrigo Sepúlveda, quien aprovechando la instancia de ser el conductor de Meganoticias Alerta, no escondió su emoción para recordar al Gurú y agradecer todo lo que le dio en sus inicios en la carrera de periodismo.

Minutos más tarde, fue el turno de Cristián Peñailillo. El reconocido Chico Peñailillo, fue su fiel escudero sobre todo en los últimos años en Radio La Clave convirtiéndose en su bandejero ideal, formando una gran dupla que realmente parecían ser el complemento perfecto para el Bonva.

A través de su cuenta en Instagram, Cristian John publicó una fotografía de ambos durante alguna emisión de uno de sus tantos programas en Terra hace varios años, pero sin duda fueron sus palabras las que fueron más sentidas en un momento con este.

"Siempre en mis pensamientos, genio. El fenómeno que cambio los medios de comunicación. Soy feliz por haber sido parte de esta historia", dijo Peñailillo en relación a la figura del ex Universidad Católica y Universidad de Chile.

Finalmente, Cristian Peñailillo enfatizó en su mensaje lo importante que fue el ex futbolista en muchas personas y no necesariamente ligados a este deporte. "Con el paso de los años he podido constatar tu enorme legado en personas anónimas a las que marcaste a fuego. Gracias por tanto mi bonva querido", para despedirse con un "te extraño amigo".