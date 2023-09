Marco Sotomayor recuerda el legado de Eduardo Bonvallet a ocho años de su partida: "Me complace pensar que estuvo conmigo"

Este 18 de septiembre, en Chile no solo se celebran las fiestas patrias, si no también para los más futboleros, el recuerdo de la partida de Eduardo Bonvallet ocurrida en el año 2015.

Una noticia que caló hondo en aquel entonces y que ahora todos los años, se recuerda como corresponde al ex futbolista, mundialista y comunicador, quien decidió quitarse la vida.

Desde luego, entre quienes estuvieron con él en algún medio de comunicación, lo recuerdan con mucho agrado, emoción y siempre con algún dato o anécdota especial.

Uno de ellos fue el periodista Marco Sotomayor, quien en diálogo con Bolavip Chile señaló que es innegable el aporte que dio Bonvallet en los medios y desde luego, los años en que trabajó junto a él.

“Sí, en muchas oportunidades. De él hay que hablar en dos planos, uno de amistad, cercano y otro profesional. Fueron cuatro años, 1996 y 1997 y luego 2012 y 2013, pero creo que fueron los años más importantes de Eduardo en términos de comunicaciones y me complace pensar que estuvo conmigo”, enfatizó Sotomayor.

Además, rememoró instancias en las cuales convivía con Eduardo Bonvallet ya sea en el plano profesional, preparando contenidos o de la vida diaria, de quien se autodefinió como el Gurú. “No lo pauteaba, bajo ninguna circunstancia, pero planteábamos ideas, conversaciones, los apodos que poníamos, en fin. Estuve con Eduardo y me complace haberlo hecho. Siento que en muchos planos él se potenció conmigo, como yo me potencié con él. Tuvimos momentos complicados, difíciles, no era fácil convivir con Eduardo en algunos aspectos. Las diferencias que teníamos eran fuera de cámara“, sostuvo el panelista de Círculo Central.

“Haré un programa especial dedicado a Eduardo Bonvallet”

Si algo caracterizó a Bonvallet fue su estilo franco y directo para decir las cosas, algo que hasta ese momento era desconocido en los medios y él, apuntó a los culpables y a quienes se veían beneficiados de la actividad del fútbol, algo que lo llevó desde luego a ser un nombre recurrente en recibir querellas.

Marco Sotomayor, quien tiene esa línea de la verdad, ser directo y no guardarse nada, contó que en su espacio prepara algo muy especial que va en relación sobre cómo era el ex futbolista frente a los micrófonos.

“Voy a aprovechar de hacer publicidad. Yo tengo un canal en Youtube que se llama ‘Marco Sotomayor De Chilena’, quedan pocos capítulos y pasado el 18 voy a hacer un programa especial dedicado a Eduardo Bonvallet”, detalló el periodista.

En el cierre, ahondó en cómo será el estilo del programa que está preparando. “Y será muy en su estilo, contando cosas como a él le hubiese gustado que se contaran. Cosas que no se saben y quizás, cosas que a muchas personas no les va a gustar. Pretendo hacer un programa muy cercano a la verdad, como a Eduardo le hubiese gustado”, finalizó Sotomayor.

“Terra de Gurú”, el programa que hicieron Bonvallet y Sotomayor en la plataforma Terra (Archivo)

¿Cuáles fueron los números de Eduardo Bonvallet en la selección chilena?

El ex mediocampista guardó en lo más profundo de su ser, que disputó los tres partidos de la selección chilena en la pasada Copa del Mundo de España 1982, donde su bien no fue la mejor presentación, él tenía su lugar asegurado.

Por La Roja de todos, Eduardo Bonvallet disputó 24 partidos donde no convirtió goles, pero también jugó en la Copa América de 1979, donde Chile consiguió el subcampeonato continental.