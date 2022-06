El histórico ex defensor de la Universidad de Chile Cristián Mora dialogó en exclusiva con Bolavip y se refirió a la situación en la cual es protagonista el portero Hernán Galíndez

Cristián Mora se las canta claritas a Hernán Galíndez: "Acá en la U no se puede tener a nadie obligado. El club está por sobre los jugadores"

El tema en el cual se ve envuelto el portero de la Universidad de Chile Hernán Galíndez, sin duda que se está robando todas las miradas en el fútbol nacional, debido a la partida que busca el golero de la Selección Ecuatoriana de la U y en la cual se involucró en las últimas horas la Asociación de Futbolistas Ecuatorianos.

Ante esta situación un histórico del Romántico Viajero como lo es Cristián Mora dialogó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a lo que es esta polémica en la cual el portero de los Azules es el principal protagonista, en donde partió indicando que nadie está por sobre la institución

“Si, sin duda, acá en la U no se puede tener a nadie obligado. El club está por sobre los jugadores, eso siempre lo he manifestado. Uno tiene que estar con gusto en cualquier tipo de trabajo. La U es un equipo especial, donde sin duda que está el club por sobre las personas”, partió expresando Mora.

Siguiendo por la línea de los actos sucedidos por el tema de Galíndez, en donde su representante ha señalado que el portero no puede salir ni al supermercado, el ya retirado defensor explica que pueden ser cierta estas amenazas, pero que podrían ir más ligadas a la situación de su compatriota Byron Castillo con Chile.

Hernán Galíndez lo pasa mal en la U | Foto: U. de Chile

“Puede ser por todo lo que he leído en la prensa, yo creo que no hay ningún jugador que no quiera jugar en la U, independiente en la situación que este. La situación de su compañero (Byron Castillo) lo ha perjudicado bastante”, explicó a Bolavip.

Finalizando, Mora señala y pone las manos al fuego en que los hinchas de la Universidad de Chile serían incapaces de hostigar a Galíndez durante su estadía en el club y cree que las personas que lo molestan deben ser otros fanáticos.

“El club o la gente del club, la barra en este caso, siempre trata bien y sobre todo al extranjero, yo creo que en este caso no creo que gente del club lo moleste, a lo mejor son otros hinchas, pero por lo menos del club no es así”, cerró.