Cristián Paulucci vivió las dos caras en el fútbol chileno: primero la del éxito logrando un histórico título con Universidad Católica, que se transformó en el tetracampeonato en la temporada 2021. El DT trasandino hoy se encuentra en el Club Manchego del ascenso de España, pero su corazón está en Chile.

"La realidad es esa, tomé este desafío por una cuestión de salud mental. Estaba no decaído, pero mirando mucho fútbol tirado en un sillón. Necesitaba sentirme importante, tomar este desafío, porque realmente me habían propuesto cosas que no llegaban a cerrarse de Perú, de Bolivia, algo de Argentina, hasta de Arabia en su comienzo y no se cerraba nada. Cuando no se cierra nada hay que tomar desafíos", dijo en conversación con Más Que Fútbol de DSports.

Paulucci dejó claro su deseo de regresar a Chile: "Sinceramente estoy abierto y escucho un montón de cosas. Me gustaría volver a dirigir a este país que me dio tantas cosas. Llevo 13 años viviendo aquí con mi mujer que es chilena. Es más, me vine a hacer un trámite no me volví para Argentina, me vine aquí".

El entrenador apodado como "Pelado Termo" no descartó a ningún equipo: "Siento que tengo muchas cosas para seguir dándole al fútbol de Chile y viceversa porque me ha dado mucho fútbol el chileno. Estoy ansioso de trabajar en cualquier club, tengo mi cuerpo técnico armado desde que salí de Católica esperando. Estoy con muchas ganas de dirigir".

Cristian Paulucci manifestó su deseo de retornar al fútbol chileno (Foto: Photosport)

También reveló que en lo más reciente no tuvo ofertas, pero sí apareció la opción de volver a Chile en el pasado: "Ahora no, había tenido antes de irme para allá. No me animé porque era un club que estaba corriendo riesgo(...) Se salvó. Estoy esperando algo de aquí, porque es mi casa, me siento cómodo, tengo a mi familia aquí".

Finalizando reiteró su deseo de volver: "Los conozco a todos ustedes, conozco el medio como nada, a los futbolistas. He trabajado en distintas funciones que me da otro matiz. quiero trabajar acá si se puede, en España saben de todo esto y si no sale nada volveremos a este proyecto que es muy ambicioso".