Universidad de Chile está atravesando por uno de los peores momentos institucionales de los últimos años, en donde solo se podría asemejar a lo que ocurrió en la temporada 2021 donde los azules se salvaron en los últimos cinco minutos del Campeonato Nacional 2021 de no jugar, por segunda vez, en la Primera B.

Hoy por hoy, la U se encuentra sin técnico tras la salida de Santiago Escobar, con un terremoto en lo dirigencial tras la incorporación de Cecilia Pérez al directorio de Azul Azul y las críticas que le llueven a Michael Clark y, como si fuer poco, está a dos puntos del descenso directo con un tercio del Campeonato Nacional 2022 ya en marcha.

Daniel Schapira, ex director de Azul Azul, habló con Más que Fútbol de DIRECTV Sports y contó el origen de todo el problema futbolístico de la U: “Luis Roggiero nos presentó el plantel que iba a tener Universidad de Chile esta temporada y nosotros le dijimos que era de menor calidad incluso que el equipo de la temporada pasada. Este plantel no da ni para transición. Tenemos serio riesgo de descender”, dijo.

Seymour se llevó las críticas de Schapira. | Foto: Agencia UNO

El ex director también tuvo palabras para Michael Clark, quien preside la concesionaria azul: “Es un buen profesional, pero es muy poco futbolizado, sabe muy poco. Su comentario que la Universidad de Chile ‘estaba bien’ es absurdo. No me extraña, quieren mostrar que las cosas no son dramáticas”.

Una de las declaraciones que generó más polémica fue cuando individualizó a algunos jugadores de la U que no atraviesan por su mejor momento, diciendo que “Yo nunca había escuchado hablar de José María Carrasco. Yo no hubiese traído a Ignacio Tapia, un defensor que descendió con Huachipato”.

Bajo esa misma línea, complementó pegándole un palo monumental a un referente azul: “Todos saben que Seymour (Felipe) es de la U, pero no tiene nivel para ser titular y Brun no era ni la primera opción”, cerró.