El ex futbolista, Dante Poli analizó en 'Radio Futuro' lo que fue el triunfo de Colo Colo, en el que hizo un particular análisis al rendimiento de Leandro Benegas, en donde fue categórico con lo que ha sido su actuar en el 'Cacique'

Dante Poli es categórico con el rendimiento de Leandro Benegas en Colo Colo: "Con su sacrificio y entrega no me alcanza"

Colo Colo acabó con su mala racha ante Ñublense de Chillán y gracias al solitario y agónico tanto de Darío Lezcano, lograron imponerse por la cuenta mínima al equipo adiestrado por Jaime García, en un estadio Monumental que estaba lleno hasta las banderas.

A pesar de la triunfal presentación de los ‘Albos’, algunos hinchas comenzaron ya a mostrar un cierto descontento con uno de los refuerzos del equipo para esta temporada, tratándose del atacante Leandro Benegas, quien no ha tenido un muy buen inicio de año con su nuevo equipo.

Sobre la presentación que tuvo el conjunto ‘Popular’, el ex futbolista Dante Poli se tomó el tiempo en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para desmenuzar lo que ha sido el rendimiento del ex Independiente de Avellaneda, en la que partió señalando que no se debe normalizar que se mida su rendimiento en base a su entrega y no por sus goles.

“Terminamos todos los partidos hablando de lo mismo ‘¿Y Benegas?, un incansable, un luchador, no da ninguna pelota por perdida, etc’. No ha cambiado mi percepción de su nivel, yo no vi sus partidos en Independiente, puede ser un aporte”, declaró el ex futbolista.

Ahondando en aquello, Poli fue muy rotundo al explicar en que las actuaciones del atacante del ‘Cacique’ no siempre se van a destacar por lo que es su enorme compromiso o luchar todos los balones, sino que debe comenzar a cumplir en lo que es el principal objetivo de un atacante de Colo Colo, el cual es anotar goles.

“Si vamos a terminar diciendo todos los partidos que Benegas no hizo goles, trato de aportar lo que podía, pero su sacrificio, su pundonor y su carácter… con eso no me alcanza”, cerró.

Colo Colo ahora comenzará su preparación para lo que será su próximo encuentro dentro del Campeonato Nacional, en el que el ‘Cacique’ se enfrentará ante Everton de Viña del Mar el domingo 19 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Estadio Monumental, en donde Benegas luchará durante esta semana para poder ser parte del equipo estelar.