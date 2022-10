El ex jugador, Dante Poli tuvo palabras para lo que es la pronta salida de José Pedro Fuenzalida en la Universidad Católica, en la que detalló en que le sorprendió la gran carrera que ha hecho

Universidad Católica prepara lo que será su enfrentamiento trascendental ante Audax Italiano en la penúltima fecha del Campeonato Nacional, en la que los ‘Cruzados’ buscan sumar importante triunfo ante los ‘Itálicos’ para poder encaminar su clasificación a la Copa Sudamericana en lo que es un partido especial pensando en la despedida de uno de sus ídolos, José Pedro Fuenzalida.

Ante lo que es este momento especial para la UC, un ex jugador del club como lo es Dante Poli se manifestó ante la salida del ‘Chapa’ en ESPN, en la que detalló que, dentro de toda su carrera, extrañará una labor en particular dentro de la cancha.

“Al Chapa lateral es lo que te digo, yo creo que finalmente, sobretodo en una etapa de su carrera, ha sido un tipo muy inteligente”, partió señalando Poli.

Dentro de aquello, quien fuera jugador de la UC entre el 1994-2002, reconoció lo que ha sido la trayectoria del hoy capitán ‘Cruzado’ le ha sorprendido, explicando en que en un principio tuvo muchas dudas en lo que podía entregar dentro en su carrera, la cual ha sido bastante exitoso en todo su periplo.

El Chapa Fuenzalida vive sus últimos partidos en la UC | Foto: Agencia Uno

“Yo reconozco, ya sobre el final de su carrera o el paso por Católica, yo fui muy crítico al principio, más allá de la forma de resolver, de la toma de decisiones que eventualmente todos los jugadores van progresando a medida de que van creciendo. Yo tenía mis dudas de que hiciera una carrera tan exitosa como la que hizo, que jugara en los lugares donde estuvo”, apuntó en ESPN.

Finalmente, Poli detalla lo que señala anteriormente, explicando en que no veía muchas condiciones en él, pero que al pasar los años fue asumiendo y teniendo un protagonismo importante, el cual fue complementando con un buen juego e inteligencia.

“No lo veía con esas condiciones o ese talento que se pudiese imponer y me parece que es otro ejemplo más que cuanto tienes todas las características de un deportista de alto rendimiento, pero donde lo más relevante termina siendo su cabeza, su forma de encarar la profesión, termina siendo hasta mucho más importante. Desde ese punto de vista, me parece que es brillante y extraordinario lo que hizo Fuenzalida”, cerró.